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Sırbistan’da kaos ateşi: Sırbistan'da iç savaş çanları çalıyor

Sırbistan’da başkent Belgrad başta olmak üzere birçok şehire yayılan hükümet karşıtı gösteriler hız kesmiyor. Sırbistan hükümeti, gösterilerin Kovid-19 tedbirleri ile ilgisi olmadığını düşünüyor. Savunma Bakanı Aleksandar Vulin ise polisle göstericiler arasında yaşananları “Sırbistan’da iç savaş çıkarma girişimi” olarak nitelendirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sırbistan'da son günlerde artan koronavirüs vakalarına karşı hükümetin aldığı yeni tedbirler, başkent Belgrad'da binlerce kişi tarafından protesto edildi.
Sırbistan'da son günlerde artan koronavirüs vakalarına karşı hükümetin aldığı yeni tedbirler, başkent Belgrad'da binlerce kişi tarafından protesto edildi.

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in ülkedeki Kovid-19 vakalarının yeniden artması üzerine Belgrad'da hafta sonu boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklamasının ardından baş gösteren eylemler üçüncü gününe girerken, ülkede kaos görüntüleri oluştu. Cumhurbaşkan Vucic, Kovid-19 salgını sürecinden Avrupa Birliği'ni eleştiren ve Çin'e yardımlarından dolayı teşekkür eden konuşması kıtada önemli yankı bulmuştu. Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, başkent Belgrad'ın yanısıra Nis ve Novi Sad gibi büyük şehirlerde de düzenlenen olaylı gösterilerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hükümetin açıkladığı tedbirlerle hiçbir ilgisi olmadığını savunması dikkat çekti. Kovid-19 önlemlerinin geri gelmesini protesto eden göstericilerin Belgrad'da parlamento binası basmaya çalışmasına polis sert müdahalede bulundu.

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanacağını açıklamasının ardından, sokaklara dökülen Belgradlılar, Sırbistan Meclisi önünde toplandı. Polis ve göstericiler arasında arbede yaşandı.

AŞIRI SAĞ ORGANİZASYONU

Sırbistan'daki "Pink" televizyonuna açıklama yapan Brnabic, önceki gece Belgrad'da başlayan ve farklı şehirlere de yayılan gösterilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ulusal meclis binası önünde başlayan gösterilerin salgın tedbirleri ile hiçbir ilgisi olmadığını söyleyen Brnabic, protestoların "aşırı sağcı organizasyonlar ve holiganların toplandığı" şiddet yanlısı gösteriler olduğunu ifade etti.

Sırbistan'da karantina kararı halkı sokağa döktü: Eylemciler marlamento binasını bastı
OYNAT 00:59
Sırbistan'da karantina kararı halkı sokağa döktü: Eylemciler marlamento binasını bastı
Sırbistan'da son günlerde artan koronavirüs (Covid-19) vakaları ve beraberindeki ölümlerin ardından, hükümetin tekrar karantina kararı alması sonucu halk sokağa döküldü. Eylemciler parlamento binasını bastı. Polisin, eylemcileri parlamento binasından çıkarmak için biber gazıyla müdahalesinde çok sayıda kişinin yaralandığını açıklandı. Gece geç saatlere kadar süren protestolarda eylemcilerin maske takma ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları görüldü.


HEDEF ŞİDDETLE İKTİDARA GELMEK

Sırbistan Savunma Bakanı Aleksandar Vulin ise polis ile göstericiler arasında yaşananları, Sırbistan'da iç savaş çıkarma girişimi olarak nitelendirdi.Aynı televizyon kanalına konuşan Vulin, Belgrad'da yaşananlar nedeniyle Sırbistan düşmanlarının sevindiğini ileri sürerek, protestoların olağanüstü hal ilan edilmesi ya da salgın tedbirleri ile hiçbir ilgisi olmadığını, gösterileri destekleyenlerin şiddetle iktidara gelmek istediğini ileri sürdü.

Fotoğraf: Arşiv

AP'YE ELEŞTİRİ

  • Öte yandan Avrupa Parlamentosu’nun (AP) bazı üyelerinin Sırp polisinin müdahalesini eleştirmesine de değinen Brnabic, Paris, Berlin ve Londra'daki gösterilerde polislerin tutumunun çok daha sert olduğunu savundu.

Sırbistan sokakları yanıyor: Hükümetin koronavirüse karşı aldığı tedbirler protesto edildi
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Sırbistan sokakları yanıyor: Hükümetin koronavirüse karşı aldığı tedbirler protesto edildi
Sırbistan'da son günlerde artan koronavirüs vakalarına karşı hükümetin aldığı yeni tedbirler, başkent Belgrad'da binlerce kişi tarafından protesto edildi. Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanacağını açıklamasının ardından, sokaklara dökülen Belgradlılar, Sırbistan Meclisi önünde toplandı. Polis ve göstericiler arasında arbede yaşandı.
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