Dünya Sırbistanda yük treni devrildi Bir Türk vatandaşının cansız bedeni bulundu
AVRUPA

Sırbistan'da yük treni devrildi: Bir Türk vatandaşının cansız bedeni bulundu

Sırbistan'da dün akşam saatlerinde, Nis-Dimitrovgrad demir yolu hattında, amonyak yüklü bir yük treninin vagonunun devrildiği bölgede bir Türk vatandaşına ait cansız beden bulundu.

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Haber Merkezi AA
Sırbistanda yük treni devrildi: Bir Türk vatandaşının cansız bedeni bulundu
Sırbistan

Türkiye'nin Niş Konsolosu Atilla Küçüktaşlı, bölgede cansız bedeni bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının, tır şoförü Tarık Pehlivan olduğunu söyledi.

Küçüktaşlı, "Tahminlere göre, tır şoförümüz, tırını terk ederek emniyetli bir bölgeye geçmek isterken, yüksek bir yerden düşerek hayatını kaybetti." dedi.

Ankara'dan bir ailenin de Pirot şehrinde bir yerel hastanede tedavi edildiğini kaydeden Küçüktaşlı, tır şoförü Pehlivan'ın kesin ölüm nedeninin otopsi işlemlerinin ardından belirleneceğini kaydetti.

Yük treninden sızan amonyaktan 51 kişi zehirlenmişti

Nis-Dimitrovgrad demir yolu hattında, dün akşam saatlerinde, amonyak yüklü bir yük treninin vagonunun devrilmesi sonucu, havaya yayılan amonyak nedeniyle 51 kişi zehirlenmişti.

Sırbistan İçişleri Bakanlığının açıklamasında, bölge halkına evlerinden çıkmamaları uyarısı yapılmış, Pirot Belediye Başkanı Vladan Vasic ise yerel basına yaptığı açıklamada, kazanın ardından olağanüstü hal ilan edilen bölgedeki okullarda eğitime 1 gün ara verileceğini kaydetmişti.

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