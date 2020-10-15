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Dünya Sisiden medyaya yeni ayar Türkiye aleyhinde haber yapmayın
ORTADOĞU

Sisi'den medyaya yeni ayar: Türkiye aleyhinde haber yapmayın

Mısır'da Sisi yönetiminin devlet televizyonuna "Türkiye ve Erdoğan aleyhinde haber yapmama" tavsiyesi verdiği ortaya çıktı. Mısır Devlet Televizyonu'ndan isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, BAE merkezli bir haber sitesine yaptığı açıklamada bu değişimin "Libya ve Doğu Akdeniz konusunda süregelen anlayışların ışığında" geldiğini söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Abdülfettah es Sisi
Abdülfettah es Sisi

Mısır'da Sisi yönetiminin devlet televizyonlarına Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde haber yapmama tavsiyesi verdiği iddia edildi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili BAE merkezli bir haber sitesine yaptığı açıklamada "Yetkililer medyaya Türkiye ve Erdoğan karşıtı yayın yapmama tavsiyesi verdi" dedi.

LİBYA VE DOĞU AKDENİZ İLE BAĞLANTILI

Mısır Devlet Televizyonu'ndan üst düzey yetkilinin BAE merkezli The New Khaleej haber sitesine verdiği bilgilere göre; bu strateji Libya ve Doğu Akdeniz ile bağlantılı. Mısırlı yetkili, "Yeni strateji Libya ve Doğu Akdeniz konusunda süregelen anlayışların ışığında geliyor" ifadelerini kullandı.

Yetkili, hem kamu hem de özel medya kuruluşlarına verilen tavsiyenin yazılı olarak değil sözlü olarak aktarıldığını belirtti.

MISIR, TÜRKİYE İLE GÖRÜŞME TALEP ETMİŞTİ

Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ağustos ayında yaptığı, "Mısır, istihbarat örgütü vasıtasıyla benim istihbaratıma başka şeyler söylüyor. Yanlış anlaşılmalar var diyor, bu yanlış anlaşılmaları düzeltmemizde fayda var diyor. Şu anda tabi istihbarat örgütümüz, onların istihbarat örgütüyle görüşmelerini devam ettiriyor" ifadelerine de yer verildi.

Erdoğan bu açıklamayı, Yunanistan ve Mısır arasında yapılan MEB anlaşmasından sonra yapmıştı. Daha önce de Türkiye ile Mısır arasında istihbarat ve diplomasi alanlarında görüşmeler yapıldığı kaydedilmişti.

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