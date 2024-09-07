Sisi'den Türkiye dönüşü dikkat çeken karar: 151 kişiye af geldi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 21 Nisan 2023'te ülkede siyasi diyalog başlatma niyetinde olduğunu söylemiş, ardından 24 Nisan 2023'te Af Komitesi aktif hale getirilmiş ve Ulusal Diyalog Konseyi kurulmuştu.

Sisi'nin ilan ettiği ve Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) dışındaki tüm kesimleri kapsayan ulusal diyalog sürecinin ilk toplantısı 5 Temmuz 2023'te, ikincisi 19 Temmuz 2023'te Kahire'de yapılmıştı.

Sisi'nin ilan ettiği ve Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) dışındaki tüm kesimleri kapsayan ulusal diyalog sürecinin ilk toplantısı 5 Temmuz 2023'te, ikincisi 19 Temmuz 2023'te Kahire'de yapılmıştı.

Nisan 2023'ten bugüne kadar yargı kararı ya da Cumhurbaşkanlığı affıyla serbest bırakılanların sayısı 1000'i geçti.

Mısır yasalarına göre, Cumhuriyet Savcısı tutukluları serbest bırakma yetkisine, Cumhurbaşkanı ise kesin hükümlerle mahkum edilenler için cezanın tamamını veya bir kısmını affetme hakkına sahip.