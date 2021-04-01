Dünya Sisinin zor anları Çalan sirenler konuşturmadı
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Sisi'nin zor anları: Çalan sirenler konuşturmadı

Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda karaya oturan "Ever Given" kargo gemisinin kurtarılması sonrası kurtarma ekibine teşekkür etmek için bölgeye giden Mısır cunta lideri Sisi'nin konuşması siren çalan Rus bandıralı gemi tarafından kesildi. Basın karşısında zor anlar yaşayan Sisi'nin o anları kameraya yansıdı.

Haber Merkezi DHA
Sisinin zor anları: Çalan sirenler konuşturmadı
Çalan sirenler konuşturmadı.

Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda 24 Mart'ta karaya oturan Panama bandıralı "Ever Given" kargo gemi sıkıştığı yerden kurtarıldı. 6 gün süren kurtarma çalışmaları nedeniyle bölgeyi ziyaret eden Mısır cunta lideri Abdulfettah El-Sisi arama kurtarma çalışmalarına katılan ekibe teşekkür etti. Daha sonra hazırlanan platformda gazetecilere konuşan Sisi, açıklamalarına başladı.

Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi'nin siren çalan gemi ile imtihanı
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Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi'nin siren çalan gemi ile imtihanı
Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda karaya oturan 'Ever Given' kargo gemisinin kurtarılması sonrası kurtarma ekibine teşekkür etmek için bölgeye giden Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi'nin konuşması siren çalan Rus bandıralı gemi tarafından kesildi. Basın karşısında zor anlar yaşayan Sisi'nin o anları kameraya yansıdı.



SİREN SESİ KONUŞMASINI KESTİ
Karaya yaklaşan ve siren çalan Rus bandıralı yük gemisi Mısır cunta lideri Sisi'ye zor anlar yaşattı. Konuşması sık sık sirenle kesilen Sisi, konuşmalarını bir kaç kez kesmek zorunda kaldı. "Evet. Gemi siren çalmayı bırakırsa konuşacağım. Ancak bana bir türlü fırsat vermemekte ısrarlı" diyen Sisi, daha sonra gülümsedi. O anlar kayıtta olan yerel medya tarafından kaydedildi.

SÜVEYŞ KANALINI TIKAYAN YÜK GEMİSİ
Süveyş'te geçtiğimiz hafta Panama bandıralı ve 400 metre uzunluğundaki "Ever Given" kargo gemisi kötü hava koşulları nedeniyle 24 Mart'ta karaya oturmuş, çok sayıda römorkör, geminin tekrar yüzdürülmesi için çalışmalara dahil edilmişti.Olayın ardından yüzlerce gemi Süveyş Kanalı'nın açılması için bekleme pozisyonuna geçmiş, lojistik sektörü büyük darbe almıştı.

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