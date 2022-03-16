Dünya Siviller Ukraynadan kaçırma vaadinde bulunulup tuzağa düşürülüyor
AVRUPA

Siviller Ukrayna'dan kaçırma vaadinde bulunulup tuzağa düşürülüyor

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), sivilleri Ukrayna'dan kaçırma vaadinde bulunanların savaş mağdurlarına cinsel istismarda bulunduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada kaçanların insan kaçakçılığı ve cinsel istismara maruz kalma riski altında bulunmasından endişe duyulduğu belirtildi.

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Haber Merkezi AA
Siviller Ukraynadan kaçırma vaadinde bulunulup tuzağa düşürülüyor
Ukrayna'dan kaçan siviller

IOM'dan yapılan yazılı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana 3 milyonun üzerinde kişinin ülkeyi terk ettiği ve bunlardan 162 bininin yabancı uyruklu olduğu bilgisi paylaşılarak, "Kötüye giden insani durum, kişisel güvenlik riskini orantılı biçimde artırmıştır." ifadesi kullanıldı.

KAÇIRMA VAADİYLE TUZAK

Savaş nedeniyle ülkeden göçlerin başlamasıyla herhangi bir vakaya rastlanmasa da "Ukrayna ve bölgesinde çatışmalardan kaçan korumasız durumdaki sivillerin, insan kaçakçıları tarafından kullanılma riskinin bulunduğuna dair haberlerin IOM'a ulaştığı" kaydedilen açıklamada, bazı sivilleri Ukrayna'dan kaçırma vaadinde bulunanların savaş mağdurlarına cinsel istismarda bulunduğu da aktarıldı.

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  • Açıklamada, IOM'un 2021'de Ukrayna'da insan kaçakçılığına maruz kalmış 1000'in üzerinde kişiye yardım ettiği ve bu rakamın savaş zamanında artabileceği dikkate alınarak bölgede insan kaçakçılığını önlemeye yönelik tedbirleri artırdığı bildirildi.

Yabancı uyruklu sığınmacılara ayrım yapmama çağrısı

Ukrayna'yı terk eden yabancı uyruklu vatandaşların da istismarlara açık durumda olduğu vurgulanan açıklamada, bölge ülkelerine, Ukrayna'dan gelen sığınmacıları "ayrımsız, cinsiyet ve kültür hassasiyeti göstererek, uyruk veya etnik köken ayrımı yapmadan kabul etme" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IOM Genel Direktörü Antonio Vitorino, Ukrayna'da savaştan kaçanların genellikle kadın, çocuk ve yaşlılardan oluştuğunu vurgulayarak, "Bu gruplara dahil kişiler, evlerini beklenmedik bir şekilde terk ettiği ve aileleriyle iletişimlerini kaybettiği için kaçakçılık riskine karşı daha savunmasız durumda olabilirler." ifadelerini kullandı.

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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'da 726 sivilin hayatını kaybettiğini, 1174 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 3 milyon 63 bin mültecinin komşu ülkelere geçtiğini açıklamıştı.

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