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Dünya Siyasete atılan doktor Mehmet Öze bir darbe daha
AMERİKA

Siyasete atılan doktor Mehmet Öz'e bir darbe daha

Cumhuriyetçiler adına Pennsylvania eyaletinin senatörlüğüne aday olan doktor Mehmet Öz ile ilgili bir gerçek ortaya çıktı. ABD merkezli medya kuruluşu Daily Beast, ABD'nin önde gelen kurumlarından Columbia Üniversitesi Irving Tıp Merkezi'nin sessizce Dr. Öz'ü internet sitelerinden kaldırdığını yazdı.

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Haber Merkezi Diğer
Siyasete atılan doktor Mehmet Öze bir darbe daha
Mehmet Öz.

Columbia Üniversitesi, Mehmet Öz'ün kişisel sayfalarını platformdan kaldırdı. Öz, Ameliyat Bölüm Başkan Yardımcısı ve Entegre Tıp Direktörü gibi pozisyonlarda görev almıştı. Fakat Öz'ün halen “fakültede çalışanlar listesinde” yer aldığı belirtildi.

  • ABD medyası, Dr. Öz'ün “kişisel kazanç” elde etmek için bazı doğruluğu test edilmemiş tedavi yöntemlerini tanıttığı iddiasıyla Columbia Üniversitesi'nin eleştiri oklarının hedefinde olduğunu aktardı.

Columbia Üniversitesi'nden ya da Dr. Öz tarafından bu gelişme ile ilgili bir açıklama gelmedi.

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