Siyasete atılan doktor Mehmet Öz'e bir darbe daha

Columbia Üniversitesi, Mehmet Öz'ün kişisel sayfalarını platformdan kaldırdı. Öz, Ameliyat Bölüm Başkan Yardımcısı ve Entegre Tıp Direktörü gibi pozisyonlarda görev almıştı. Fakat Öz'ün halen “fakültede çalışanlar listesinde” yer aldığı belirtildi.
- ABD medyası, Dr. Öz'ün “kişisel kazanç” elde etmek için bazı doğruluğu test edilmemiş tedavi yöntemlerini tanıttığı iddiasıyla Columbia Üniversitesi'nin eleştiri oklarının hedefinde olduğunu aktardı.
Columbia Üniversitesi'nden ya da Dr. Öz tarafından bu gelişme ile ilgili bir açıklama gelmedi.