Dünya Siyasi sığınmacı olarak Arjantinde Bolivyada Morales için yakalama emri çıkarılacak
AMERİKA

Siyasi sığınmacı olarak Arjantin'de: Bolivya'da Morales için yakalama emri çıkarılacak

Geçici devlet başkanlığına getirilen muhalif Jeanine Anez, Morales hakkında isyana teşvik ve terörizm iddiasıyla yakalama emri çıkarılacağını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Evo Morales.
Evo Morales.

Bolivya'da muhalefet ve ordunun baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales için yakalama emri çıkarılacak.

  • Ülke basınındaki haberlere göre, Savunma Bakanı Fernando Lopez'in bu yöndeki ifadelerini hatırlatan Anez, siyasi sığınmacı olarak Arjantin'de bulunan Morales'in ülkeye geri dönmesi durumunda adalet karşısına çıkması ve hesap vermesi gerekeceğini söyledi.

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Ne olmuştu?

Bolivya'da 20 Ekim'deki tartışmalı seçimleri ilk turda kazanan Morales, hile iddiaları ile sokaklara dökülen ve şiddet eylemlerine dönüşen muhalif protestolar, polisin isyanı ve nihayetinde ordunun istifa çağrısının ardından görevi bırakmış ve siyasi sığınma sağlayan Meksika'ya gitmişti.

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Bolivya'da lityum madenlerini millileştirme girişiminde bulunduğu için Devlet Başkanı Morales darbeyle iktidardan indirildi. Morales, darbeden yalnızca birkaç gün önce Almanya merkezli ACISA şirketi ile yapılan lityum anlaşmasını durdurmuştu. Darbe sonrası Tesla'nın hisselerinde yaşanan yükseliş ise dikkatlerden kaçmadı.

Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisi'nin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı muhalif Anez'in göreve getirildiği ülkede, çoğunluğu yerlilerden oluşan Anez karşıtları günler süren protestolar düzenlemiş, güvenlik güçlerinin protestoculara müdahalesinde 30’dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Morales birkaç gün önce Meksika'dan Arjantin'e geçmişti.

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