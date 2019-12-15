Siyasi sığınmacı olarak Arjantin'de: Bolivya'da Morales için yakalama emri çıkarılacak

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Gaziosmanpaşa’da halk otobüsü kaza yaptı: 4 yaralı

Gaziosmanpaşa’da özel halk otobüsü kaza yaptı. Trafik ışıklarının çalışmadığı iddia edilen kavşakta gerçekleşen ve 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza esnasında otobüsün içindeki yolcuların savrulduğunu ifade eden Turan Kılıç, “Otobüs normal gitmesi gerekiyorken bence hızlıydı. Bir anda alabora oldu ne olduğunu anlayamadık. İnsanlar pilav gibi üst üste yığıldı" dedi.