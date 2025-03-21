Siyonist bakan duyurdu: Gazze'de 'kalıcı işgal' için saldırıyorlar

Katz, “ABD Başkanı'nın Ortadoğu Özel Temsilcisi Vitkoff'un, İsrail'in güvenlik çıkarlarını tehlikeye atmadan, tüm rehinelerin canlı veya ölü olarak önceden ve iki aşamalı olarak serbest bırakılması ve arada ateşkes sağlanması yönündeki önerisine katılıyoruz. Eğer Hamas rehineleri serbest bırakmayı reddetmeye devam ederse Gazze çevresindeki güvenlik bölgelerini genişletmesi talimatını verdim. Bu, İsrail'in bölge üzerinde kalıcı bir kontrole sahip olması anlamına geliyor. Hamas reddetmeye devam ettikçe İsrail'e daha fazla toprak kaybedecek." diye konuştu.