Siyonist bakan duyurdu: Gazze'de 'kalıcı işgal' için saldırıyorlar

Terör devleti İsrail’in savunma bakanı Katz açıklamalarda bulundu. Gazze’de saldırıları başlatmalarını değerlendiren Siyonist bakan, “kalıcı işgal” vurgusu yaptı.
Katz, “ABD Başkanı'nın Ortadoğu Özel Temsilcisi Vitkoff'un, İsrail'in güvenlik çıkarlarını tehlikeye atmadan, tüm rehinelerin canlı veya ölü olarak önceden ve iki aşamalı olarak serbest bırakılması ve arada ateşkes sağlanması yönündeki önerisine katılıyoruz. Eğer Hamas rehineleri serbest bırakmayı reddetmeye devam ederse Gazze çevresindeki güvenlik bölgelerini genişletmesi talimatını verdim. Bu, İsrail'in bölge üzerinde kalıcı bir kontrole sahip olması anlamına geliyor. Hamas reddetmeye devam ettikçe İsrail'e daha fazla toprak kaybedecek." diye konuştu.
“Tüm baskı araçlarını kullanıyoruz”
Siyonist bakan, “Hava, deniz ve karadan saldırılarla çatışmaları yoğunlaştırıyoruz ve rehineler serbest bırakılıncaya ve Hamas yenilene kadar kara manevralarını genişletiyoruz. Ayrıca Gazze halkının güneye tahliyesi ve ABD Başkanı Trump'ın Gazze sakinleri için gönüllü geçiş planının uygulanması da dahil olmak üzere tüm askeri ve sivil baskı araçlarını kullanıyoruz." dedi.