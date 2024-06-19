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Dünya

Siyonist katil İsrail Refah'ta sivilleri hedef aldı: 11 kişi hayatını kaybetti

Terör devleti İsrail, bir kez daha sivilleri hedef aldı. İşgalci İsrail ordusuna ait savaş uçakları Refah'ta sivillerin bulunduğu bir noktayı hedef aldı. Düzenlenen saldırı sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin de yaralandığı bildirildi.

23:01 - 19/06/2024 Çarşamba
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyinde Refah kentinde sivilleri hedef alan saldırısında 11 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Refah kentinin doğusunda Salahaddin Caddesi'nde sivillerin olduğu bir noktayı bombaladı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Yaralıların Gazze'nin Han Yunus kentindeki Avrupa Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

İşgal ordusu Refah'a kara saldırısı başlatmıştı

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.



#Refah
#İsrail
#Saldırı
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