Skandal karar bir yıl oldu

ABD Başkanı Donald Trump, uluslararası dengeleri hiçe sayarak Tel Aviv Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıma kararını alalı tam bir yıl oldu. Trump’ın ülkedeki en büyük İsrail destekçileri olarak bilinen Evanjeliklerin oyları için attığı adım, uluslararası toplum tarafından tepkiyle karşılandı. Uluslararası topluma tehditler savuran ABD yönetiminin Kudüs adımlarını sadece Orta Amerika ülkesi Guatemala takip etti.

Trump’ın 6 Aralık 2017’de aldığı karar dünyanın birçok ülkesinde protestolarla karşılandı. Karar, Filistin tarafından “surata atılan tokat” şeklinde değerlendirilirken, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, ABD’nin bu adımla “dürüst bir arabulucu” olamayacağını belirtmişti. Kararın ardından işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde İsrail 200’den fazla Filistinli’yi şehit etti.

TÜRKİYE’DEN SERT TEPKİ

Trump’ın kararı özellikle Avrupa ülkeleri tarafından Filistin ve İsrail arasındaki gerginliği daha da arttıracağı gerekçesiyle tepkiyle karşılanırken, uluslararası toplumdan en dikkat çeken eleştiriler Türkiye’den yapılmıştı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kudüs, hele hele Doğu Kudüs, Filistin’in başkentidir. Bunu İslam dünyası olarak biz böyle biliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.