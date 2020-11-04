Slovakya Başbakanı sonuçlar açıklanmadan Trump'ı ABD başkanı ilan etti

ABD halkı, ülkenin 59. başkanını belirlemek üzere sandık başına gitti. Oy sayım işlemlerinin devam ettiği sırada, henüz kimin kazandığı belli değilken Slovakya Başbakanı Janez Jansa, Trump'ı kazanan ilan etti.

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"Amerika halkının Trump'ı seçtiği oldukça açık"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Jansa, "Amerikan halkının Donald Trump ve Mike Pence'i dört yıl daha seçtiği oldukça açık" ifadelerini kullandı.

7 kritik eyalette sayım sürüyordu

Kuzey Karolina 15, Georgia 16 , Wisconsin 10, Nevada 6, Michigan 16, Pensilvanya 20 ve Alaska 3 delege ile başkanlık yarışını belirleyecek eyaletler arasında bulunuyor. Jansa'nın Trump'u kutladığı anda bu eyaletlerde sayımlar sürüyordu.