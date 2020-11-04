Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Slovenya Başbakanı sonuçlar açıklanmadan Trumpı ABD başkanı ilan etti
AVRUPA

Slovenya Başbakanı sonuçlar açıklanmadan Trump'ı ABD başkanı ilan etti

ABD'deki başkanlık seçimlerinde oy sayımı devam ederken açıklama yapan Slovakya başbakanı Janez Jansa, henüz sonuç belli olmamasına rağmen, Trump'ı kutladı.

Haber Merkezi DHA
Slovenya Başbakanı Janez Jansa
Slovenya Başbakanı Janez Jansa

ABD halkı, ülkenin 59. başkanını belirlemek üzere sandık başına gitti. Oy sayım işlemlerinin devam ettiği sırada, henüz kimin kazandığı belli değilken Slovenya Başbakanı Janez Jansa, Trump'ı kazanan ilan etti.

Dünya basını ABD seçimlerini böyle gördü: Endişe Birleşik Devletleri!
DÜNYA
Dünya basını ABD seçimlerini böyle gördü: Endişe Birleşik Devletleri!

"Amerika halkının Trump'ı seçtiği oldukça açık"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Jansa, "Amerikan halkının Donald Trump ve Mike Pence'i dört yıl daha seçtiği oldukça açık" ifadelerini kullandı.

7 kritik eyalette sayım sürüyordu

Kuzey Karolina 15, Georgia 16 , Wisconsin 10, Nevada 6, Michigan 16, Pensilvanya 20 ve Alaska 3 delege ile başkanlık yarışını belirleyecek eyaletler arasında bulunuyor. Jansa'nın Trump'u kutladığı anda bu eyaletlerde sayımlar sürüyordu.

ABD’nin ilk kadın Müslüman vekillerinden İlhan Omar yeniden seçildi
DÜNYA
ABD’nin ilk kadın Müslüman vekillerinden İlhan Omar yeniden seçildi


Abone Ol Google News
Öldürecek olsamborçlularımı öldürürdüm

Öldürecek olsam
borçlularımı öldürürdüm

​12 kişiyi öldüren seri katil ağlayarak kendini savundu.
Elif ve Aydanın sağlık durumu iyi

Elif ve Ayda'nın sağlık durumu iyi

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son gelişmeleri paylaştı.
İnceden Kılıçdaroğluna sert tepki: Sıkıştığı zaman ortaya bir yalan atıyor

​Kayseri OSB Başkanı Nursaçan'dan önemli açıklama.

"Twitter ordusu" iş başında!

"Twitter ordusu" iş başında!

​Sansüre tepkiler büyüyor...

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir depremiyle ilgili açıklama yapıyor.
Hazırlıklara hız verdi

Hazırlıklara hız verdi

Yeni dönemin tanıtımı için kendi web sitesini açtı.
19 yıl önceki<br>cinayet çözüldü

19 yıl önceki
cinayet çözüldü

Boğazını ve sağ bileğini kopma noktasına gelinceye kadar kestiler.

ABD'liler sokağa indi

ABD'liler sokağa indi

​Seçimlerdeki belirsizlik protesto ediliyor.

Biden'ın gafları

Biden'ın gafları

​Ne dediğini bilmediğini kendisinin de itiraf ettiği o anlar...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.