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Dünya

Soğuk savaş sonrası NATO'dan en büyük tatbikat: 90 bin asker katılacak

NATO, soğuk savaş dönemi sonrası en büyük askeri tatbikatına hazırlanıyor. NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher Cavoli, 31 NATO üyesi ve aday ülke İsveç'ten yaklaşık 90 bin askerin katılacağı Sarsılmaz Savunucu 2024'ün gelecek hafta başlayacağını duyurdu.

19:44 - 18/01/2024 Perşembe
AA
NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher Cavoli
NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher Cavoli

NATO'nun soğuk savaş dönemi sonrası en büyük askeri tatbikatı Sarsılmaz Savunucu 2024'ün gelecek hafta başlayacağı duyuruldu.

NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher Cavoli, Brüksel'de dün başlayan NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısının ardından basına açıklama yaptı.

Orgeneral Cavoli, 31 NATO üyesi ve aday ülke İsveç'ten yaklaşık 90 bin askerin katılacağı tatbikatın mayıs sonuna kadar süreceğini söyledi.

Cavoli, "İttifak, güçlerini Kuzey Amerika'dan Atlantik ötesine hareket ettirerek Avrupa-Atlantik alanını takviye etme kabiliyetini gösterecek." dedi.

NATO'nun soğuk savaş dönemi sonrası en büyük tatbikatının Almanya, Polonya ve Baltık ülkelerinde yapılması ve Rusya ile muhtemel savaş senaryolarını içermesi bekleniyor.

Orgeneral Christopher Cavoli

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NATO'nun peşinden koştuğu ve NATO Müttefik Hava Komutanlığı'nın birçok tatbikata davet ettiği Türk Hava Kuvvetleri'ne (THK) ait savaş uçağı, İHA ve diğer uçakları havada fotoğraflayan Cem Doğut, hava fotoğrafçılığını anlattı. Profesyonel olarak 2011 yılında THK'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümünün kutlandığı hava gösterilerinde havacılık fotoğrafçılığına adım atan Cem Doğut, birçok savaş uçağı, İHA ve diğer uçakları havada fotoğrafladığını söyledi. THK'nin 100'üncü yıl etkinliğiyle havacılık fotoğrafçılarına bakışının değiştiğini belirten Doğut, "Etkinliğe katılan çok sayıda yerli ve yabancı havacılık fotoğrafçısı olması nedeniyle başta Anadolu Kartalı tatbikatlarında havacılık fotoğrafçıları günü (Spotter Day) yapılmaya başlandı. Dünyada sıkça yapılan havadan havaya fotoğraf çekimlerinin Türkiye'de de yapılabileceğini göstermiş olduk. Yaptığımız iş aslında gönüllü olarak hava kuvvetlerinin tanıtımını yapmak olduğu için bu her iki taraf için karlı bir ilişki" dedi.


#NATO
#tatbikat
#Soğuk Savaş
#Sarsılmaz Savunucu 2024
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