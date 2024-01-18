Soğuk savaş sonrası NATO'dan en büyük tatbikat: 90 bin asker katılacak

NATO'nun peşinden koştuğu ve NATO Müttefik Hava Komutanlığı'nın birçok tatbikata davet ettiği Türk Hava Kuvvetleri'ne (THK) ait savaş uçağı, İHA ve diğer uçakları havada fotoğraflayan Cem Doğut, hava fotoğrafçılığını anlattı. Profesyonel olarak 2011 yılında THK'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümünün kutlandığı hava gösterilerinde havacılık fotoğrafçılığına adım atan Cem Doğut, birçok savaş uçağı, İHA ve diğer uçakları havada fotoğrafladığını söyledi. THK'nin 100'üncü yıl etkinliğiyle havacılık fotoğrafçılarına bakışının değiştiğini belirten Doğut, "Etkinliğe katılan çok sayıda yerli ve yabancı havacılık fotoğrafçısı olması nedeniyle başta Anadolu Kartalı tatbikatlarında havacılık fotoğrafçıları günü (Spotter Day) yapılmaya başlandı. Dünyada sıkça yapılan havadan havaya fotoğraf çekimlerinin Türkiye'de de yapılabileceğini göstermiş olduk. Yaptığımız iş aslında gönüllü olarak hava kuvvetlerinin tanıtımını yapmak olduğu için bu her iki taraf için karlı bir ilişki" dedi.