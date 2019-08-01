Dünya Somali Cumhurbaşkanı Fermacu ABD vatandaşlığından ayrıldı
AFRİKA

Somali Cumhurbaşkanı Fermacu ABD vatandaşlığından ayrıldı

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun ABD vatandaşlığını kendi isteğiyle bıraktığı bildirildi.

Haber Merkezi AA
Fermacu'nun ABD vatandaşı olması cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde de gündeme gelmişti.
Fermacu'nun ABD vatandaşı olması cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde de gündeme gelmişti.

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun ABD vatandaşlığını kendi isteğiyle bıraktığı bildirildi.

Somali Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fermacu'nun ülke anayasası çifte vatandaşlığa izin vermesine rağmen ABD vatandaşlığından vazgeçtiği belirtildi.

Açıklamada, uzmanların ve her iki ülkeden yetkililerin süreç üzerinde çalışmayı sürdürdüğü ifade edildi.

Ülkede çok sayıda kişinin çifte vatandaşlığı bulunurken, bakanlar, milletvekilleri ve üst düzey bürokratların Fermacu'nun bu adımını izleyip izlemeyeceği merak ediliyor.

Fermacu'nun ABD vatandaşı olması cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde de gündeme gelmişti.

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