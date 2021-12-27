Somali Cumhurbaşkanı Fermacu Başbakan Roble'yi açığa aldı Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Fermacu, Başbakan Muhammed Hüseyin Roble ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Abas Amin Ali'yi, "yolsuzluk" ve "kamu malını kötüye kullanma" suçlamasıyla açığa aldı. Somali Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, "Başbakan (Muhammed Hüseyin Roble), kamu mallarının kötüye kullanımına dair devam eden soruşturma tamamlanmadan 26 Aralık'ta yeni bir savunma bakanı atadı. Başbakanın görev ve yetkileri, soruşturma sürecince askıya alındı." ifadesi kullanıldı.

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