Dünya Somali güçleri operasyonlarda 100den fazla Eş-Şebab savaşçısını öldürdü
AFRİKA

Somali güçleri operasyonlarda 100'den fazla Eş-Şebab savaşçısını öldürdü

Bir hükümet yetkilisi yaptığı açıklamada, uluslararası ortaklar tarafından desteklenen Somali güvenlik güçlerinin ülkenin orta kesiminde iki günlük operasyonlar sırasında 100'den fazla Eş-Şebab militanını ve milislerini öldürdüğünü söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
​Somali güçleri operasyonlarda 100den fazla Eş-Şebab savaşçısını öldürdü
Arşiv.

Bilgi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Abdurrahman Adala, Eş-Şebab liderlerini ve onların milislerini (Kharij) hedef alan operasyonlarda araç kaynaklı el yapımı patlayıcı cihazların (VBIED) imha edildiğini de söyledi. Başarılı operasyonların Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansı ve uluslararası ortaklarla işbirliği içinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Bu operasyonlar, Orta Shabelle bölgesinde Doilile olarak da bilinen Masajid Ali-gudud ve Bur-olow bölgelerinde gerçekleşti.

Düzenlenen ilk operasyonda liderler ve milislerin buluştuğu bir garaj ve bir ev hedef alındı ve aralarında Abdullahi Ali Arale'nin de bulunduğu 21 terörist öldürüldü.

Hem havadan hem de karadan müdahale

MEHR'e göre Adala, başka operasyonların da gerçekleştirildiğini ve saldırı başlatmak için kullandıkları VBIED de dahil olmak üzere Eş-Şebab sığınaklarını hedef aldığını söyledi.

Güvenlik güçleri, yerel halka saldıran ve bölge sakinlerinden yasadışı vergiler toplayan Eş-Şebab militanlarını temizlemek için hem hava hem de kara operasyonlarını yoğunlaştırma sözü verdi.

Müttefik hükümet tarafından düzenlenen yoğun güvenlik operasyonlarına rağmen, Eş-Şebab teröristleri hükümeti devirmek için hükümet güvenlik güçlerine ve diğer halka açık yerlere yönelik saldırılarını çok artırdı.

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