Dünya Somalide çok sayıda internet sitesine erişim yasaklandı
AFRİKA

Somali'de çok sayıda internet sitesine erişim yasaklandı

Somali'de hükümet, terör örgütü Eş-Şebab propagandasını yaptığı öne sürülen internet sitesi ve sosyal medya hesaplarına erişimi engelledi.

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Haber Merkezi AA
Somalide çok sayıda internet sitesine erişim yasaklandı
Somali'de çok sayıda internet sitesine erişim yasaklandı

Yerel basındaki habere göre, 500'e yakın internet sitesi ya da sosyal medya hesabına erişim, Eş-Şebab propagandası yapıldığı gerekçe gösterilerek yasaklandı.

Enformasyon Bakanlığı, geçen aydan buyana atılan adımlar kapsamında engellenen internet sitesi ve sosyal medya hesaplarının, örgüt tarafından propaganda ve yeni üye bulmak için kullanıldığını belirtti.

Somali hükümeti geçen ay da 10 internet sitesi, bir televizyon ve 40 sosyal medya hesabını Eş-Şebab propagandası nedeniyle yasaklamıştı.

Ülkede son haftalarda Eş-Şebab üyeleriyle güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar şiddetlendi.

Eş-Şebab'ın saldırıları, sivilleri ve hükümet yetkililerini hedef alırken örgütü etkisiz hale getirmek için operasyonlar devam ediyor.

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