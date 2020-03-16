Dünya Somalide ilk koronavirüs vakası görüldü
KORONAVİRÜS

Somali'de ilk koronavirüs vakası görüldü - Koronavirüste son durum

Somali'de ilk koronavirüs vakası görüldü

Doğu Afrika ülkelerinden Somali'de ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi. Somali ile Afrika'da yeni tip koronavirüsün görüldüğü ülkelerin sayısı 28'e ulaştı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Somali Sağlık Bakanı Fevziye Abikar, geçen hafta Çin'den gelen Somali vatandaşında virüse rastlandığını belirtti.

Abikar, "Geçen hafta Çin'den gelen 4 kişinin karantinaya alınması sonrasında yapılan testte birinin pozitif olduğunu belirledik." dedi.

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Öte yandan Havacılık Bakanı Abdullahi Salad Omaar, tüm uluslararası uçuşların çarşamba gününden itibaren 15 gün süreyle askıya alındığını açıkladı.

Somali ile Afrika'da yeni tip koronavirüsün görüldüğü ülkelerin sayısı 28'e ulaştı.

Virüs nedeniyle Mısır'da 2, Cezayir'de 4, Fas'ta 1, Sudan'da 1 kişi hayatını kaybetti.

İtalya Başbakanı Conte'den korkutan açıklama: Virüs henüz zirve yapmadı
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İtalya'da görev yapan Türk akademisyen Koronavirüsün ciddiyetini anlatan bir video yayınladı
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İtalya'da görev yapan Türk akademisyen Koronavirüsün ciddiyetini anlatan bir video yayınladı
İtalya'da yaşayan Araştırma Görevlisi Senen Önen, Koronavirüs ile ilgili süreçleri anlattı. Virüsün İtalya'da hızlı yayılmasının nedenlerini anlatan Önen, ''Siz tabii burada İtalyanların paylaştığı videoları görüyorsunuz. Balkondan balkona müzik yapıyorlar. Hastaneden gelen videoları görmüyorsunuz, insanların nasıl öldüğünü görmüyorsunuz, gerçekten çok dramatik'' ifadelerini kullandı.


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