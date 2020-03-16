Somali'de ilk koronavirüs vakası görüldü

İtalya'da görev yapan Türk akademisyen Koronavirüsün ciddiyetini anlatan bir video yayınladı

İtalya'da yaşayan Araştırma Görevlisi Senen Önen, Koronavirüs ile ilgili süreçleri anlattı. Virüsün İtalya'da hızlı yayılmasının nedenlerini anlatan Önen, ''Siz tabii burada İtalyanların paylaştığı videoları görüyorsunuz. Balkondan balkona müzik yapıyorlar. Hastaneden gelen videoları görmüyorsunuz, insanların nasıl öldüğünü görmüyorsunuz, gerçekten çok dramatik'' ifadelerini kullandı.