Somali'de patlama: 8 ölü 5 yaralı

MEHR Haber Ajansı'nın haberine göre, dün akşam saatlerinde Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama meydana geldi. Patlamanın bomba sebebiyle gerçekleştiği bildirilirken, bombalamayı hiçbir grubun üstlenmediği aktarıldı.

El Yapımı Patlayıcı sonucu oluşan patlama, Wadajir semtinde bulunan El-Qalow bölgesindeki işlek bir caddede meydana geldi. Trafik sıkışıklığı sırasında meydana gelen patlamada can kaybının da yüksek olduğu bildirildi.

Daha önce de Somali'nin güneyinde bir hükümet binasının girişinde intihar bombacısının kendini havaya uçurması sonucu 11 kişi hayatını kaybetmişti.

DÜNYA Gıda krizi büyüyecek: BM’den sert uyarı!