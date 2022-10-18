Dünya Somalide patlama 8 ölü 5 yaralı
AFRİKA

Somali'de patlama: 8 ölü 5 yaralı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da dün meydana gelen patlamada en az 8 ölü ve 5'ten fazla yaralı var.

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Haber Merkezi Diğer
​Somalide patlama: 8 ölü 5 yaralı
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MEHR Haber Ajansı'nın haberine göre, dün akşam saatlerinde Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama meydana geldi. Patlamanın bomba sebebiyle gerçekleştiği bildirilirken, bombalamayı hiçbir grubun üstlenmediği aktarıldı.

El Yapımı Patlayıcı sonucu oluşan patlama, Wadajir semtinde bulunan El-Qalow bölgesindeki işlek bir caddede meydana geldi. Trafik sıkışıklığı sırasında meydana gelen patlamada can kaybının da yüksek olduğu bildirildi.

Daha önce de Somali'nin güneyinde bir hükümet binasının girişinde intihar bombacısının kendini havaya uçurması sonucu 11 kişi hayatını kaybetmişti.

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