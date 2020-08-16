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Dünya Somalideki terör saldırısına Türkiyeden kınama
AFRİKA

Somali'deki terör saldırısına Türkiye'den kınama

Dışişleri Bakanlığı, Somali’nin başkenti Mogadişu’daki otele bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısı ve ardından çıkan çatışma sonucu birçok kişinin ölümüne neden olan terör saldırısını kınadı.

Haber Merkezi AA
Somali'deki saldırı bölgesi.
Somali'deki saldırı bölgesi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, saldırı ve çatışma sonucu birçok kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralılar olduğunun büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini kınıyoruz. Kardeş Somali halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Otele bomba yüklü araçla saldırı

Somali basınında yer alan haberlere göre, başkent Mogadişu'daki Lido sahilinde bulunan otele bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısının ardından çatışma çıkmış, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirmiş, 28 kişi yaralanmıştı.

Mogadişu'da otele bombalı saldırı: 1 ölü, 28 yaralı
OYNAT 00:30
Mogadişu'da otele bombalı saldırı: 1 ölü, 28 yaralı
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir otele bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.


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