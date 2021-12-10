Somali'ye ilk Bayraktar TB2 sevkiyatı

Türk İHA/SİHA’larına ilgi gösteren ve satın alan ülkelerin sayısı artıyor. Azerbaycan, Ukrayna, Polonya, Fas, Türkmenistan, Kırgızistan ve Libya’nın Bayraktar TB2 İHA/SİHA aldığı biliniyor.

TB2'YE İLGİ ARTIYOR

İngiltere, Litvanya, Kazakistan, Irak gibi dünyanın farklı noktalarından birçok ülkenin de ilgisi sık sık medyaya yansıyor.

Fotoğraf: @SamBendett (Kırmızı: Satın alanlar, Yeşil: İlgilenenler

Tüm bunlara Türkiye'nin ülke dışındaki en büyük askeri üssünün bulunduğu Somali de eklendi.

'İLK SEVKİYAT TAMAM'

Somali merkezli medya kuruluşu The Daily Jubba’nın haberine göre, Somali ilk Bayraktar TB2 İHA/SİHA sevkiyatını aldı.

İHA'ların istihbari faaliyetler için kullanılmaya başlandığı, henüz taarruz maksadıyla görev almadığı ifade ediliyor.

DÜNYA Somali ordusu Türkçe konuşuyor

ÖZEL TABUR EĞİTİLECEK

Taarruz amacıyla kullanılması için de özel bir taburun eğitimine yakın zamanda başlanacağı, Somalili yayın kuruluşunun iddiaları arasında.

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Somalili gazeteci Halid Foodhaadi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Türk İHA/SİHA’larının Somali'de bulunduğunu söyledi.

OYNAT 00:45 Türkiye'nin en büyük askeri üssü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2011 yılında ilk ziyaretinin adından her şeyin değiştiği Somali'de 30 Eylül 2017'de askeri alanda yepyeni bir adım atıldı ve Türkiye'nin en büyük askeri üssü başkent Mogadişu'da açıldı. Üssün açılışının birinci yıldönümünde, Türk askerlerinden eğitim alan Somali askerleri ülkelerine hizmet etmek için hazır.





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