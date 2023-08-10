|
Dünya

Sömürgeci Fransa'ya Afrika'da bir şok daha: Tamamen durduklarını duyurdular

Son dönemde Afrika ülkelerinde Batı'nın sömürgeci politikalarına karşı önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Burkina Faso Dışişleri Bakanlığı, Fransa'ya tanınan vergi avantajlarının sona erdiğini duyurdu. Feshin 3 ay içerisinde yürürlüğe gireceği açıklandı.

09:44 . 10/08/2023 Perşembe
Diğer
Arşiv

Arşiv

Sömürgeci Fransa'nın yüzyıllardır Afrika'nın 20 ülkesinde kurduğu hâkimiyet düzeni bir bir yıkılıyor. Bunun son örneği de
Burkina Faso
oldu. Burkina Faso Fransa'ya adeta kapitülasyon denilebilecek vergi muafiyetlerini kaldırıyor.

Burkina Faso Dışişleri Bakanlığı tarafından Fransa Dışişleri Bakanlığına gönderilen bilgilendirme notunda, Fransız şirket ve vatandaşların yararına uygulanan "Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi" anlaşmasının feshedildiği belirtildi.

Notta, feshin, 3 ay içerisinde yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi anlaşması, Fransa ile Burkina Faso arasında ilk kez 1965'te imzalanmış, 1967, 1971 ve 1974'te anlaşmada çeşitli değişiklikler yapılmıştı.

Birçok vergiden muaflardı

Anlaşma kapsamında, Fransız şirketler ve vatandaşlar, Burkina Faso'da elde ettikleri gelirin vergisini Fransa'ya ödüyor, Burkina Faso'da birçok vergi kaleminden muaf tutuluyorlardı.

Anlaşma, özellikle Burkina Faso'da faaliyet gösteren çok uluslu Fransız şirketlere büyük avantaj sağlıyordu.

Vergile artık Burkino Faso'ya ödenecek

Anlaşmanın feshiyle Fransızlar, Burkina Faso'da elde ettikleri gelirin vergisini bu ülkeye ödeyecek.

Burkina Faso, 2020 ve 2021'de anlaşmayı yeniden müzakere etmek istemiş ancak Fransa bu talebe yanıt vermemişti.

Burkina Faso'nun anlaşma nedeniyle uzun yıllardır ciddi gelir kaybı yaşadığı, anlaşmanın feshiyle önemli miktarda vergi geliri elde edeceği belirtiliyor.

Fransa yaptığı yardımları askıya almıştı

Fransa, Nijer'deki darbeye destek veren Burkina Faso'ya yönelik kalkınma yardımları ve bütçe desteğini birkaç gün önce askıya almıştı.


#Fransa
#Afrika
#Burkina Faso
35 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İşsizlik parası nasıl alınır, kimler alır, şartları neler? İşte işsizlik maaşı bilinmesi gerekenler