Sömürgeci Fransa'ya Afrika'da bir şok daha: Tamamen durduklarını duyurdular

Milli Güvenlik Kurulu iki ay aranın ardından bugün yeniden toplandı. Masada dört önemli başlığın yer alacağı belirtilen toplantıda Yüksek Askeri Şura'da emekliye sevk edilen Kara ve Hava Kuvvetleri komutanları toplantıya son kez katıldı. Yaklaşık üç saat süren toplantı sonrası ise yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada Afrika'da yaşanan olayların takip edildiği, kıtanın meselelerine en uygun çözümlerin ancak kıtanın sahiplerince bulunabileceği ifade edildi.