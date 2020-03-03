Bahar Kalkanı'nda son 24 saatte 327 rejim askeri etkisiz hale getirildi

Bahar Kalkanı Harekatı gece boyunca başarıyla sürdürüldü.Milli Savunma Bakanlığı, harekatta son 24 saatte, bir uçak, 1 İHA, 6 tank, 5 obüs/ÇNRA, 2 hava savunma füze sistemi, 3 zırhlı muharebe aracı, 5 silahlı pikap, 6 askeri araç ve 1 mühimmat deposunun imha edildiğini açıkladı. Ayrıca 327 Rejim askerinin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Bahar Kalkanı Harekâtı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Son 24 saatte; 1 uçak, 1 İHA, 6 tank, 5 obüs/ÇNRA, 2 hava savunma füze sistemi, 3 zırhlı muharebe aracı, 5 silahlı pikap, 6 askeri araç ve 1 mühimmat deposu imha edildi, 327 Rejim askeri de etkisiz hale getirildi.
Bahar Kalkanı Harekâtı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Son 24 saatte; 1 uçak, 1 İHA, 6 tank, 5 obüs/ÇNRA, 2 hava savunma füze sistemi, 3 zırhlı muharebe aracı, 5 silahlı pikap, 6 askeri araç ve 1 mühimmat deposu imha edildi, 327 Rejim askeri de etkisiz hale getirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 3, 2020