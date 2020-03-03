Dünya Bahar Kalkanında son 24 saatte 327 rejim askeri etkisiz hale getirildi
BAHAR KALKANI HAREKATI

Son 24 saatte 327 rejim askeri daha etkisiz hale getirildi - Bahar Kalkanı'nda son durum

Bahar Kalkanı'nda son 24 saatte 327 rejim askeri etkisiz hale getirildi

Bahar Kalkanı Harekatı'nda son 24 saatte bir uçak, 1 İHA, 6 tank, 5 obüs/ÇNRA, 2 hava savunma sistemi, 327 Rejim askeri etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Bahar Kalkanı Harekatı gece boyunca başarıyla sürdürüldü.

Milli Savunma Bakanlığı, harekatta son 24 saatte, bir uçak, 1 İHA, 6 tank, 5 obüs/ÇNRA, 2 hava savunma füze sistemi, 3 zırhlı muharebe aracı, 5 silahlı pikap, 6 askeri araç ve 1 mühimmat deposunun imha edildiğini açıkladı. Ayrıca 327 Rejim askerinin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Rejime ait bir savaş uçağı daha düşürüldü
DÜNYA
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Rejime ait bir savaş uçağı daha düşürüldü

Bahar Kalkanı’ndan ilk görüntüler: SİHA, Suriye tanklarını tek tek vuruyor
OYNAT 00:00
Bahar Kalkanı’ndan ilk görüntüler: SİHA, Suriye tanklarını tek tek vuruyor
Bahar Kalkanı Harekatından çok çarpıcı ve yeni görüntüler


327 rejim askeri daha öldürüldü

327 rejim askeri daha öldürüldü

​Bakanlık, Bahar Kalkanı'nda son bilançoyu açıkladı.
Suriye sınırına HİSAR!

Suriye sınırına HİSAR!

Tarih öne çekildi, son on yılın çalışması konuşlanıyor.
23 vekilde görüldü

23 vekilde görüldü

​İran'da koronavirüs kabusu giderek büyüyor.
Yüzde 50'li zam!

Yüzde 50'li zam!

​İmamoğlu'nun fahiş zamları devam ediyor.
Hem insafsız <br>hem vefasız!

Hem insafsız
hem vefasız!

Yunanlılar 70 yıl önce sığındıkları Suriyelilere gaz bombası atıyor.
Bir uçak daha!

Bir uçak daha!

F-16'lar avladı...

Yunan zulmü!

Yunan zulmü!

8 aylık hamile kadını bile dövdüler!
Bozuk Heronlardan <br>SİHA destanına...

Bozuk Heronlardan
SİHA destanına...

Türkiye'nin insansız hava aracı başarısının şifreleri.
'Bot temizler, kamuflaj yıkarım'

'Bot temizler, kamuflaj yıkarım'

Yazılan mesajları okuyan ağlıyor...
Geç bile kalmışız

Geç bile kalmışız

​"Suriye'de işimiz ne" diyenlere İdlib gazisinden cevap.
'İdlib'den çekilirsek Hatay'dan oluruz'

'İdlib'den çekilirsek Hatay'dan oluruz'

MHP lideri Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.
130 bini geçti

130 bini geçti

Sınırı aşan sığınmacıların sayısı her geçen saat artıyor.
Kira zam<br>oranları belli oldu

Kira zam
oranları belli oldu

TÜFE'nin 12 aylık ortalamasını geçemeyecek.
Bir rüya gerçek oluyor

Bir rüya gerçek oluyor

​50 ilin merakla beklediği 145 yıllık projede sona gelindi.
SİHA'lar rekorumu alt üst etti

SİHA'lar rekorumu alt üst etti

​Suriye savaşının sembol ismi Yeni Şafak'a konuştu.
Hizbullah çıkış arıyor

Hizbullah çıkış arıyor

TSK'nın SİHA saldırılarında büyük darbe aldılar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.