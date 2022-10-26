Dünya Son 8 yılda Avrupaya gitmeye çalışan 29 binden fazla düzensiz göçmen hayatını kaybetti
AVRUPA

Son 8 yılda Avrupa'ya gitmeye çalışan 29 binden fazla düzensiz göçmen hayatını kaybetti

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 2014'ten bu yana Avrupa'ya gelmeye çalışan düzensiz göçmenlerden 29 binden fazlasının yolculuk sırasında hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Son 8 yılda Avrupaya gitmeye çalışan 29 binden fazla düzensiz göçmen hayatını kaybetti
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IOM'nin yayımladığı rapor, son yıllarda giderek artan düzensiz göç sorunundaki insanlık dramını bir kez daha ortaya koydu.

Düzensiz göçte en çok kullanılan güzergah olan Akdeniz'in nerdeyse mezarlığa dönüştüğü ifade edilen raporda, 5 bini son 2 yılda olmak üzere 2014'ten bu yana 29 binden fazla düzensiz göçmenin Avrupa'ya gelmeye çalışırken öldüğü vurgulandı.

Raporda, Ocak 2021'den bu yana çoğunluğu Libya ile Tunus kıyıları çıkışlı olan, İtalya veya Malta'ya gelmeye çalışan düzensiz göçmenlerden 2 bin 836'sının teknelerinin batması ya da açlık, susuzluk gibi nedenlerden hayatını kaybettiği belirtildi.

Düzensiz göçte öne çıkan diğer bir güzergah olan Kuzey Afrika-Kanarya Adaları hattında ise 2021'den bu yana 1500 kişinin öldüğü bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca Yunanistan, Batı Balkanlar ve Manş Kanalı'nda da düzensiz göçmen ölümlerinin arttığı ifade edildi.

Araştırmacılar, batan birçok teknenin akıbetinin bilinmediğini, kayıtlara geçmeyen ölümlerin de olduğunu vurguladı.

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