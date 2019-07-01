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Dünya Almanyada askeri helikopter düştü 1 ölü
AVRUPA

Son Dakika: ​Almanya'da askeri helikopter düştü: 1 ölü

Almanya'da askeri helikopter düştü: 1 ölü

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre Almanya'da Hamelin-Pyrmont bölgesinde bir askeri helikopter düştü.

Haber Merkezi Diğer
Olayda 1 kişi hayatını kaybetti.
Olayda 1 kişi hayatını kaybetti.

DPA'nın son dakika haberine göre Almanya'da Aşağı Saksonya'daki Aerzen bölgesinde bir askeri helikopter düştü.

Bild Gazetesi ilk belirlemelere göre bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

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