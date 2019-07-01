Almanya'da askeri helikopter düştü: 1 ölü

DPA'nın son dakika haberine göre Almanya'da Aşağı Saksonya'daki Aerzen bölgesinde bir askeri helikopter düştü.
Bild Gazetesi ilk belirlemelere göre bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
DPA'nın son dakika haberine göre Almanya'da Aşağı Saksonya'daki Aerzen bölgesinde bir askeri helikopter düştü.
Bild Gazetesi ilk belirlemelere göre bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
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