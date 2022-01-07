Dünya Teröristlere misliyle karşılık verildi Barış Pınarı bölgesindeki 8 PKKlı etkisiz
BARIŞ PINARI HAREKATI

Teröristlere misliyle karşılık verildi: Barış Pınarı bölgesindeki 8 PKK'lı etkisiz

MSB, Barış Pınarı bölgesindeki 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son Dakika: ​Barış Pınarı Bölgesindeki 8 PKKlı terörist etkisiz
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere darbe vurmaya devam ediyor.

Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren Kahraman Mehmetçik, bölgede 8 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi."
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