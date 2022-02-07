Dünya ABDden Rusyaya yeni gözdağı Karşılık vermeye hazırız
AVRUPA AMERİKA

ABD'den Rusya'ya yeni gözdağı: Karşılık vermeye hazırız

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda NATO'nun karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi. Biden ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali halinde Kuzey Akım 2 projesinin gerçekleşmeyeceğini de söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Son dakika haberi: ​ABD Başkanı Joe Bidendan Rusyaya yeni gözdağı: Karşılık vermeye hazırız
Arşiv

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi. İki lider, Rusya’nın Avrupa’daki saldırganlığını caydırmak için birlikte çalışmak maksadıyla görüştüklerini duyurdu.

Toplantının ardından basın mensuplarına konuşan Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda NATO'nun karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi.

"SALDIRI OLURSA RUSYA BEDELİNİ ÖDER"

Biden'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Rusya (Ukrayna'yı) işgal ederse, bu tankların ve askerlerin Ukrayna sınırını geçmesi anlamına geliyor, Kuzey Akım 2 artık olmayacak, son vereceğiz.

Ukrayna'daki Amerikalıların ülkeyi terk etmesi akıllıca olur. Çapraz ateşte kalmalarını görmeyi hiç istemem.

Saldırı olursa Rusya bedelini öder.

Rusya, Ukrayna'yı işgal ederse şimdiye kadarki en ağır ekonomik yaptırımları uygulayacağız."

"İŞGAL OLURSA BİRLİKTE HAREKET EDECEĞİZ"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un açıklamaları şöyle:

"Muhtemel yaptırımları birlikte hazırlamak için yoğun bir şekilde çalıştık. Ukrayna'ya yönelik bir askeri saldırı olduğunda, gerektiğinde hızlıca tepki vermemize yardımcı olacak bir yanıt hazırladık.

ABD ile Almanya, Ukrayna'nın işgal edilmesi durumunda gereken tüm adımları atacak, yaklaşımlarda farklılaşma olmayacak, birlikte hareket edeceğiz.

Normandiya Formatı uygun şekilde kullanılmadı, şimdi kullanıması şansı var."

ABD işgal senaryosu da yazdı
DÜNYA
ABD işgal senaryosu da yazdı

ABD’li generalden Biden’a: PKK’ya desteği kes Erdoğan’ı ziyaret et
DÜNYA
ABD’li generalden Biden’a: PKK’ya desteği kes Erdoğan’ı ziyaret et
Niye arabada geziyoruz

'Niye arabada geziyoruz'

​Kan donduran ses kaydı ortaya çıktı.
Emeklilere üçlü kazanç

Emeklilere üçlü kazanç

Promosyon miktarı üç bin liraya kadar çıkıyor.
ABDden Rusyaya yeni gözdağı: Karşılık vermeye hazırız

​Bakan Koca İstanbul'daki salgın seyrini rakamlarla açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.