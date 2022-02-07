ABD'den Rusya'ya yeni gözdağı: Karşılık vermeye hazırız

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi. İki lider, Rusya’nın Avrupa’daki saldırganlığını caydırmak için birlikte çalışmak maksadıyla görüştüklerini duyurdu.

Toplantının ardından basın mensuplarına konuşan Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda NATO'nun karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi.

"SALDIRI OLURSA RUSYA BEDELİNİ ÖDER"

Biden'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Rusya (Ukrayna'yı) işgal ederse, bu tankların ve askerlerin Ukrayna sınırını geçmesi anlamına geliyor, Kuzey Akım 2 artık olmayacak, son vereceğiz.

Ukrayna'daki Amerikalıların ülkeyi terk etmesi akıllıca olur. Çapraz ateşte kalmalarını görmeyi hiç istemem.

Saldırı olursa Rusya bedelini öder.

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Rusya, Ukrayna'yı işgal ederse şimdiye kadarki en ağır ekonomik yaptırımları uygulayacağız."

"İŞGAL OLURSA BİRLİKTE HAREKET EDECEĞİZ"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un açıklamaları şöyle:

"Muhtemel yaptırımları birlikte hazırlamak için yoğun bir şekilde çalıştık. Ukrayna'ya yönelik bir askeri saldırı olduğunda, gerektiğinde hızlıca tepki vermemize yardımcı olacak bir yanıt hazırladık.

ABD ile Almanya, Ukrayna'nın işgal edilmesi durumunda gereken tüm adımları atacak, yaklaşımlarda farklılaşma olmayacak, birlikte hareket edeceğiz.

Normandiya Formatı uygun şekilde kullanılmadı, şimdi kullanıması şansı var."

DÜNYA ABD işgal senaryosu da yazdı