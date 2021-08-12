ABD Kabil Büyükelçiliğindeki personelini tahliye için asker gönderiyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, basın brifinginde Afganistan'da Taliban'ın askeri ilerleyişi, şiddet ve istikrarsızlığın artmasından derin endişe duyduklarını ve bu nedenle Kabil'deki büyükelçilik personelinin sayısını önemli ölçüde azaltma kararı aldıklarını söyledi.

Ülkedeki güvenlik durumunu değerlendirdikten sonra Afganistan'da "çekirdek bir diplomatik kadro" bırakacaklarını belirten Price, "Önümüzdeki haftalarda Savunma Bakanlığı, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na (tahliye için) geçici olarak askeri personel gönderecek." dedi.