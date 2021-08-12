Dünya ABD Kabil Büyükelçiliğindeki personelini tahliye için asker gönderiyor
AMERİKA

ABD Kabil Büyükelçiliğindeki personelini tahliye için asker gönderiyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kabil Büyükelçiliğindeki personelinin önemli bir bölümünü tahliye etmek için asker gönderileceğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Son Dakika Haberi: ​​ABD Kabil Büyükelçiliğindeki personelinin tahliye için asker gönderiyor
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, basın brifinginde Afganistan'da Taliban'ın askeri ilerleyişi, şiddet ve istikrarsızlığın artmasından derin endişe duyduklarını ve bu nedenle Kabil'deki büyükelçilik personelinin sayısını önemli ölçüde azaltma kararı aldıklarını söyledi.

Ülkedeki güvenlik durumunu değerlendirdikten sonra Afganistan'da "çekirdek bir diplomatik kadro" bırakacaklarını belirten Price, "Önümüzdeki haftalarda Savunma Bakanlığı, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na (tahliye için) geçici olarak askeri personel gönderecek." dedi.

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