Kanada Taliban'ı tanımayacak

ABD'nin 20 yıl süren Afganistan'daki işgali son erdirmesini fırsat bilen Taliban, hükümetin yönetimindeki şehirleri tek tek kuşatarak ülke genelinde kontrolü eline aldı.
Son olarak başkent Kabil'i ele geçiren Taliban, 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.
Taliban'dan yapılan açıklamada, diğer ülkelere herhangi bir intikam duygusu beslenmediği ve barış içinde bir politik yol izleneceği duyuruldu.
Kanada Taliban'a kapıları kapattı
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinin Afganistan yönetimini ele geçiren Taliban'ı 'Afgan hükümeti' olarak tanımayacağını duyurdu.