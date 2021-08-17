Dünya Kanada Talibanı tanımayacak
AMERİKA

Kanada Taliban'ı tanımayacak

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinin Afganistan yönetimini ele geçiren Taliban'ı 'Afgan hükümeti' olarak tanımayacağını duyurdu.

Haber Merkezi Diğer
​Son dakika haberi: Kanada Başbakanı Justin Trudeau Talibanı Afgan hükümeti olarak tanımayacağını duyurdu
Kanada Başbakanı Justin Trudeau

ABD'nin 20 yıl süren Afganistan'daki işgali son erdirmesini fırsat bilen Taliban, hükümetin yönetimindeki şehirleri tek tek kuşatarak ülke genelinde kontrolü eline aldı.

Son olarak başkent Kabil'i ele geçiren Taliban, 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Taliban'dan yapılan açıklamada, diğer ülkelere herhangi bir intikam duygusu beslenmediği ve barış içinde bir politik yol izleneceği duyuruldu.

Kanada Taliban'a kapıları kapattı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinin Afganistan yönetimini ele geçiren Taliban'ı 'Afgan hükümeti' olarak tanımayacağını duyurdu.

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