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Dünya Azerbaycan Ermenistana ait bir İHAyı daha düşürdü
ASYA

Son Dakika Haberleri: Azerbaycan Ermenistan'a ait bir İHA'yı daha düşürdü!

Azerbaycan Ermenistan'a ait bir İHA'yı daha düşürdü

Azerbaycan, Ermenistan'a ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu. Açıklamada, İHA'nın Azerbaycan'ın hava savunma sistemiyle vurulduğu kaydedildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Azerbaycan Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan ordusuna ait ve Azerbaycan'ın 2'nci büyük kenti Gence istikametinde seyreden bir İHA'nın düşürüldüğü belirtildi.

  • Açıklamada, İHA'nın Azerbaycan'ın hava savunma sistemiyle vurulduğu kaydedildi.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine 27 Eylül'de karşı saldırı başlatmıştı.

Mevzilerini kaybeden Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine top ve füzelerle saldırısını sürdürmüştü.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait hedefleri vurmaya devam ediyor
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Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait hedefleri vurmaya devam ediyor
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, topraklarını işgalden kurtarmak için operasyonlarını sürdüren Azerbaycan ordusunun, Ermenistan ordusuna ait dört S-300 füze sistemini imha ettiğini duyurdu. Bugüne kadar Ermenistan ordusuna ait 241 tankın imha edildiğini, 39 tankın ise çalışır durumda ele geçirildiğini bildiren Aliyev, bu tankların Ermenistan ordusuna karşı kullanıldığını kaydetti.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almıştı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

Ermenistan ordusu, 17 Ekim'de 2'nci defa Gence kentine füze ile saldırı düzenlemiş, bunun sonucunda 13 sivil yaşamını yitirmiş, 50'nin üzerinde sivil yaralı olarak enkaz altından çıkartılmıştı.

İki ülke arasında, 18 Ekim'de ikinci kez geçici insani ateşkese kararı alınmış, ancak Ermenistan ateşkesi ihlal ederek yeniden sivilleri hedef almıştı.

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