Bağdat’ta uluslararası koalisyon güçlerinin olduğu askeri üsse roketli saldırı

Irak’ın başkenti Bağdat’ın güneyinde yer alan uluslararası koalisyon güçlerine ait Besmaya askeri üssüne roketli saldırı düzenlendi.
Askeri üsse 4 katyuşa roketi düştü
Irak Savunma Bakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, Bağdat’ın 60 km güneyindeki Besmaya askeri üssüne 4 adet katyuşa roketi düştüğü bildirildi.
Bakanlık, atılan roketlerden 2’sinin depo ve karavanlara isabet ettiğini, diğer 2 roketin ise boş alana düştüğünü açıkladı. Savunma Bakanlığı, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını sadece maddi hasar meydana geldiğini aktardı. Bakanlık, roketlerin ilk değerlendirmelere göre Diyale iline bağlı el-Diyaniye bölgesinden fırlatılmış olabileceğini açıkladı.
Irak’ta Ocak ayında ABD tarafından İranlı General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis’in öldürülmesinin ardından başkentte roketli saldırılar artmaya başladı.