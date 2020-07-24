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Dünya Bağdatta uluslararası koalisyon güçlerinin olduğu askeri üsse roketli saldırı
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Son dakika haberleri: Bağdat’ta uluslararası koalisyon güçlerinin olduğu askeri üsse roketli saldırı

Bağdat’ta uluslararası koalisyon güçlerinin olduğu askeri üsse roketli saldırı

Irak’ın başkenti Bağdat’daki uluslararası koalisyon güçlerine ait askeri üsse roketli saldırı düzenlendi. Besmaya askeri üssüne atılan katyuşa roketlerinden 2’sinin depo ve karavanlara isabet ettiği, diğer 2 roketin ise boş alana düştüğü açıklandı.

Haber Merkezi İHA
Roket atılan askeri üs.
Roket atılan askeri üs.

Irak’ın başkenti Bağdat’ın güneyinde yer alan uluslararası koalisyon güçlerine ait Besmaya askeri üssüne roketli saldırı düzenlendi.

Askeri üsse 4 katyuşa roketi düştü

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, Bağdat’ın 60 km güneyindeki Besmaya askeri üssüne 4 adet katyuşa roketi düştüğü bildirildi.

Bakanlık, atılan roketlerden 2’sinin depo ve karavanlara isabet ettiğini, diğer 2 roketin ise boş alana düştüğünü açıkladı. Savunma Bakanlığı, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını sadece maddi hasar meydana geldiğini aktardı. Bakanlık, roketlerin ilk değerlendirmelere göre Diyale iline bağlı el-Diyaniye bölgesinden fırlatılmış olabileceğini açıkladı.

Irak’ta Ocak ayında ABD tarafından İranlı General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis’in öldürülmesinin ardından başkentte roketli saldırılar artmaya başladı.

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