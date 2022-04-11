Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü duyurdu: Hac için kura çekilecek mi?

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, A Haber canlı yayınında hac ve umre ziyaretleri ile ilgili soruları yanıtladı. Bircan, hac kontenjanının henüz belli olmadığını, 2020 ocak ayındaki hac kurasının geçerli olacağını ifade etti.

"KONTENJAN BELLİ DEĞİL"

Bircan'ın hac ve umre ziyaretleri ile ilgili sorulara verdiği yanıtlar şöyle:

Türkiye'nin kontenjanı ne olacak?

Suudi Arabistan makamları, ülke içi ve dışından 1 milyon hacı adayının kabul edilmesi kararı aldı. Detaylar noktasında vatandaşlarımızın merak ettikleri var. Arabistan makamları her ülke için kullanacakları kontenjanı hala belirlemediler. Kontenjanın belirlenmesi sonrası biz üst kurulumuzu toplayarak bir kriter oluşturacağız. Sonrasında işlemlere başlayacağız.

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"YENİ KURA ÇEKİLMEYECEK"

Yeniden kura çekilecek mi?

Bu sene için yeniden bir kura çekimi olmayacak. Malumları olduğu üzere, pandemi başlamadan önce 2020 yılının Ocak ayında bir kura çekmiştik, bu kurayı esas alacağız. Kesin kayıt hakkı elde etmiş vatandaşlarımızın haklarını biz 2022'ye ertelemiştik. Bu haklar devam edecek.

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