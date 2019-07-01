Havada tekeri patlayan uçak Tel Aviv'e acil iniş yaptı

İsrail Havaalanları Kurumu Sözcüsü Lisa Drir, yaptığı açıklamada, Köln'den havalanan uçağın iniş takımlarından birindeki hasar nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanına yaptığı acil inişte herhangi bir sorun yaşanmadığını belirtti.

Drir, uçakta bulunan 152 yolcu ve mürettebattan yaralanan kimsenin olmadığını ifade ederken, itfaiye ile sağlık ekiplerinin her ihtimale karşı havalimanında hazır bulunmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

Köln kentinden Tel Aviv'e gelen "Electra Airways'e ait Boeing 737" tipi bir yolcu uçağının kalkıştan kısa bir süre sonra iniş takımlarından birindeki tekerinin patladığı belirlenmişti.