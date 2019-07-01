Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Dünya Havada tekeri patlayan uçak Tel Avive acil iniş yaptı
ORTADOĞU

Son Dakika: ​Havada tekeri patlayan uçak Tel Aviv'e acil iniş yaptı

Havada tekeri patlayan uçak Tel Aviv'e acil iniş yaptı

Almanya'nın Köln kentinden havalanan ve iniş takımlarından birinde hasar bulunan 152 yolculu bir uçak İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki havalimanına sorunsuz şekilde acil iniş yaptı.

Haber Merkezi AA
Uçağın arkasındaki iniş takımlarından birinin tekerinde hasar bulunduğu açıklandı.
Uçağın arkasındaki iniş takımlarından birinin tekerinde hasar bulunduğu açıklandı.

İsrail Havaalanları Kurumu Sözcüsü Lisa Drir, yaptığı açıklamada, Köln'den havalanan uçağın iniş takımlarından birindeki hasar nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanına yaptığı acil inişte herhangi bir sorun yaşanmadığını belirtti.

Drir, uçakta bulunan 152 yolcu ve mürettebattan yaralanan kimsenin olmadığını ifade ederken, itfaiye ile sağlık ekiplerinin her ihtimale karşı havalimanında hazır bulunmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

Köln kentinden Tel Aviv'e gelen "Electra Airways'e ait Boeing 737" tipi bir yolcu uçağının kalkıştan kısa bir süre sonra iniş takımlarından birindeki tekerinin patladığı belirlenmişti.

  • Söz konusu uçağın iniş takımlarından birinde meydana gelen hasar nedeniyle Ben Gurion'a acil iniş yapacağı İsrailli yetkililerce duyurulmuş, havalimanına çok sayıda ambulans ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.
ABD Kudüsün altını oyuyor

ABD Kudüs'ün altını oyuyor

​Bu tünel, işgalci İsrail'in "Şalem" projesinin bir parçası.
Damattan kanlı pusu

Damattan kanlı pusu

​Diyarbakır'daki olayda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Hazmedemiyoruz!

Hazmedemiyoruz!

​Çanakkale Belediyesinin "LGBT desteği" şehri ayağa kaldırdı.
Kar sürprizi

Kar sürprizi

Turistler büyük şaşkınlık yaşadı.
Tüm sanıklar<br>beraat etti

Tüm sanıklar
beraat etti

235 sanıklı ​Ergenekon davasında nihai karar açıklandı.
6 vatandaşımız kurtarıldı

6 vatandaşımız kurtarıldı

​Hafter'e bağlı milis güçleri, 6 Türk vatandaşını alıkoymuştu.
Londra'dan Medine'ye pedal çeviriyorlar

Londra'dan Medine'ye pedal çeviriyorlar

60 gün sürecek yolculuğun rotasında Türkiye de var.
Suriye'ye ait

Suriye'ye ait

KKTC, Lefkoşa yakınlarına düştüğünü açıkladı.

Yeni golcü <br>formayı giydi

Yeni golcü
formayı giydi

Fenerbahçe, yeni transferini resmen açıkladı.
Hedefler vuruldu

Hedefler vuruldu

​Pençe Harekatı ile koordineli olarak PKK hedefleri yerle bir edildi.
3 bin 500 TL<br> kazandırdı

3 bin 500 TL
kazandırdı

​Evinin boş odasında üretime başladı.
Testlerden<br> başarıyla geçti

Testlerden
başarıyla geçti

Denizkurdu 2019 Tatbikatı'nda aktif olarak kullanıldı.
Pazarlıkta çetin olmayı severim

Pazarlıkta çetin olmayı severim

​Cumhurbaşkanı Erdoğan G-20'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Göstericilere gerçek<br>mermiyle müdahale

Göstericilere gerçek
mermiyle müdahale

​Sudan'da 7 gösterici hayatını kaybetti.
Bir kölenin torunu

Bir kölenin torunu

​Hayati İnanç, hayatının en güzel anılarını anlattı.
Hafter'e son uyarı

Hafter'e son uyarı

​Oktay, Libya'da Türklerin alıkonulmasına ilişkin açıklama yaptı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.