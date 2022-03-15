İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: ABD'nin fahiş taleplerden vazgeçeceğini umuyoruz

İrlandalı milletvekili Richard Boyd Barrett ülkesinin çifte standardına tepki gösterdi

İrlandalı milletvekili Richard Boyd Barrett, İrlanda hükümetinin çifte standardına tepki gösterdi.



Hükümetin Ukrayna ve Filistin konularında aynı tepkiyi göstermediğini belirten Barrett, 'Putin'e yaptırım uygulamak beş gün sürdü. 70 yıldır Filistinlilerin zulmü ve bunun... Sahi hangi kelimeleri kullanıyordunuz? 'Yaptırımları dayatmak' faydalı olmaz.' dedi.

