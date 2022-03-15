İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: ABD'nin fahiş taleplerden vazgeçeceğini umuyoruz

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: "ABD'nin, İran nükleer anlaşmasının yeniden canlandırılması sürecinde fahiş taleplerden vazgeçeceğini umuyoruz."
Ayrıntılar geliyor...
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: "ABD'nin, İran nükleer anlaşmasının yeniden canlandırılması sürecinde fahiş taleplerden vazgeçeceğini umuyoruz."
Ayrıntılar geliyor...
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