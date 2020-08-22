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Dünya İsrail Gazzede Hamasa ait bazı noktaları vurdu Uçurtma ve balon yüzünden yangın çıktı dedi
ORTADOĞU

Son dakika: İsrail Gazze'de Hamas'a ait bazı noktaları vurdu

İsrail Gazze'de Hamas'a ait bazı noktaları vurdu: Uçurtma ve balon yüzünden yangın çıktı dedi

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait bazı noktaları bombaladı.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Tel Aviv yönetimi, Filistinli aktivistlerin Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine yanan uçurtma ve helyum gazıyla şişirilmiş balonlar göndermesi nedeniyle bölgede yangın çıktığını iddia ediyor.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Filistin kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri topçu ateşiyle Han Yunus ve Refah kentlerinde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bazı gözlem noktalarını vurdu.

İşgalci İsrail Gazze'yi vurdu
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İşgalci İsrail Gazze'yi vurdu

Füze imha edildi dediler

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.İsrail ordusu olaya ilişkin henüz açıklama yapmadı. İsrail ordusu dün akşam Gazze'den, Sderot kentine atılan bir füzenin imha edildiğini açıklamıştı.

İsrail savaş uçaklarıyla Gazze'ye saldırdı
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İsrail savaş uçaklarıyla Gazze'ye saldırdı

Sonra yangın çıktı dediler

Tel Aviv yönetimi, Filistinli aktivistlerin Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine yanan uçurtma ve helyum gazıyla şişirilmiş balonlar göndermesi nedeniyle bölgede yangın çıktığını iddia ediyor.

İşgalci İsrail Gazze'yi bombaladı
DÜNYA
İşgalci İsrail Gazze'yi bombaladı

Hava saldırılarını için yeni bahane

Gazze'den geldiği belirtilen yanan uçurtma ve balonlara çözüm bulamayan İsrail ordusu, bunların hazırlandığını iddia ettiği sınır bölgelerine sık sık hava saldırıları düzenliyor.

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