Mali'de bir köye saldırı: 100 ölü

Afrika ülkesi Mali'nin Dogon köyüne yapılan saldırıda 100'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti.
- OIayın terör saldırısı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Geçtiğimiz Mart ayında Mali'nin orta kesimindeki Egossagou köyünde Dogonlar tarafından Müslüman Fulanilere yönelik düzenlenen saldırıda 160 kişi ölmüştü.
Katliamın yapıldığı yerdeki bir Malili güvenlik kaynağı "Bir Dogon köyünün neredeyse tamamen ortadan kaldırıldığını" söyledi.
Bölgede yaşayan iki ayrı kabile Dogon ve Fulani arasında çatışmalar son birkaç ay içerisinde sıklaştı.
Ayrıntılar geliyor...