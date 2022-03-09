Dünya Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov arasındaki telefon görüşmesinde, Rusya'nın geçici ateşkes ilanının ardından Ukrayna'da istikrarın sağlanması ve insani yardım konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Türkiye’nin Ukrayna’ya insani yardımın ulaştırılması, barış ve huzurun tesisi için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu aktardı.

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Haber Merkezi DHA
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile telefonda görüştü.

Telefon görüşmesinde, Rusya'nın geçici ateşkes ilanının ardından, Ukrayna'da istikrarın sağlanması ve insani yardım konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Akar, mevkidaşına, "Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerin önemli olduğunu ve böylece kalıcı çözümün mümkün olabileceğini" iletti.

Daha fazla can kaybının yaşanmaması, huzur ve istikrar için bir an evvel ateşkes ilanının önemli olduğunu belirten Akar, Reznikov'a, Türkiye’nin Ukrayna’ya insani yardımın ulaştırılması, barış ve huzurun tesisi için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu aktardı.

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