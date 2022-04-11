MSB duyurdu: Üç terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, \"Dün başlayan Milli Anadolu Kartalı-20221 eğitimi, Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızın koordinesinde devam ediyor. Eğitimler, 15 Nisan'a kadar milli unsurların katılımı ile sürecek\" ifadeleri kullanıldı.