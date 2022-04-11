Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya MSB duyurdu Üç terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi
ORTADOĞU

MSB duyurdu: Üç terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde ve Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde toplam 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Son dakika: ​MSB duyurdu: Üç terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirilirken, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist de SİHA ile etkisiz hâle getirildi." denildi.

Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz.Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirilirken, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist de SİHA ile etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/qWSQs7wf8b

MSB savaş uçaklarının uçuşa hazırlık görüntülerini paylaştı
GÜNDEM
MSB savaş uçaklarının uçuşa hazırlık görüntülerini paylaştı

MSB muharip uçakların eğitim uçuşunu paylaştı
OYNAT 00:59
MSB muharip uçakların eğitim uçuşunu paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından muharip uçaklarının eğitim görüntülerini paylaştı. Gökyüzündeki eğitim uçuşunun yer aldığı videolu paylaşımda, 'Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı üslerimizden havalanan muharip uçaklarımız eğitim görevi icra etti.' ifadelerine yer verildi.

MSB'den 'Milli Anadolu Kartalı 2022' paylaşımı
FOTOĞRAF 8
Title
Milli Savunma Bakanlığı, eğitimlerin 15 Nisan'a kadar devam edeceğini duyurdu.
Title
Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, \"Dün başlayan Milli Anadolu Kartalı-20221 eğitimi, Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızın koordinesinde devam ediyor. Eğitimler, 15 Nisan'a kadar milli unsurların katılımı ile sürecek\" ifadeleri kullanıldı.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
MSB'den 'Milli Anadolu Kartalı 2022' paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı, dün başlayan "Milli Anadolu Kartalı 2022" eğitiminden görüntüler paylaştı.
Ukraynalıları isyan ettiren görüntü

Ukraynalılar'ı
isyan ettiren görüntü

'Soymak ve öldürmek isteyen Rus askerlerini alkışladılar.'
50 ili ilgilendiriyor

50 ili ilgilendiriyor

Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayacak.
PakistandaŞahbaz Şerif dönemi

​Meclis oylaması sonucu ülkenin yeni başbakanı oldu.

Beş katlı bina yıkılırken yandaki apartman hasar gördü.

​Uyanınca soluğu ekspertizde aldı: Dünyası başına yıkıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.