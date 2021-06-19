Dünya Peruda yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı 27 ölü var
AMERİKA

Peru'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 27 ölü var

Güney Amerika ülkesi Peru'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı. Feci kazada 27 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA
Son dakika Peruda yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 27 ölü var
Foto/arşiv

Peru basınında çıkan habere göre, ülkenin güneyindeki Ayacucho kentinden Arequipa'ya giden yolcu otobüsü, Nasca-Puquio kara yolunda şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 250 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Yetkililer, kazada en az 27 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4'ü ağır 16 kişinin de yaralandığını belirtti. Yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Otobüsteki yolcuların çoğunun özel bir maden şirketinde çalışan işçiler olduğu belirtildi. Maden şirketi, kazadan büyük üzüntü duyduğunu bildirdi.

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