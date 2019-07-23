Dünya Rusya Sevkiyatın ilk etabı bu hafta tamamlanıyor
ASYA

​Son Dakika: Rusya: Sevkiyatın ilk etabı bu hafta tamamlanıyor

Rusya: Sevkiyatın ilk etabı bu hafta tamamlanıyor

Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Türkiye'ye S-400 sevkiyatlarının ilk etabının bu hafta tamamlanacağını söyledi.

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Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Türkiye’ye olan S-400 sevkiyatlarının ilk etabının bu hafta tamamlanacağını söyledi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Şugayev, ABD'nin baskılarına rağmen S-400 satın almak isteyen ülkelerin sayısında bir azalma olmadığını kaydetti.

  • "Gösterdikleri direnç nedeniyle Türk mesleklaşlarımıza çok teşekkür ederiz" diyen Şugayev, "Onlara takdirlerimizi sunmalıyız, anlaşma gerçekleşti" ifadesini kullandı.

S-400'ün en iyi hava savunma sistemi olduğunu belirten Şugayev, özellikle havacılık olmak üzere Türkiye ile birçok başka alanda işbirliği yapılacağından emin olduğunu ifade etti.

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