Rusya: Sevkiyatın ilk etabı bu hafta tamamlanıyor

Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Türkiye’ye olan S-400 sevkiyatlarının ilk etabının bu hafta tamamlanacağını söyledi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Şugayev, ABD'nin baskılarına rağmen S-400 satın almak isteyen ülkelerin sayısında bir azalma olmadığını kaydetti.

"Gösterdikleri direnç nedeniyle Türk mesleklaşlarımıza çok teşekkür ederiz" diyen Şugayev, "Onlara takdirlerimizi sunmalıyız, anlaşma gerçekleşti" ifadesini kullandı.

S-400'ün en iyi hava savunma sistemi olduğunu belirten Şugayev, özellikle havacılık olmak üzere Türkiye ile birçok başka alanda işbirliği yapılacağından emin olduğunu ifade etti.

GÜNDEM Bakan Çavuşoğlu: Trump Türkiye'ye yaptırım uygulamak istemiyor

GÜNDEM S-400 1. Filo'nun arması belli oldu: 'Oğuz' detayı dikkat çekti