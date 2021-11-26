Dünya Rusyada maden faciası Can kaybı 52ye yükseldi
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Rusya’da maden faciası: Can kaybı 52’ye yükseldi

Rusya’nın güneyindeki Listvyazhnaya kömür madeninde meydana gelen kazada can kaybı 52’ye yükseldi. Madencilerin ve kurtarma görevlilerin cansız bedenlerinin hala madenin içinde olduğunu ifade eden Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, yoğun metan gazı nedeniyle madene girişin henüz mümkün olmadığını aktardı.

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Haber Merkezi İHA
Son dakika Rusya’da maden faciası: Can kaybı 52’ye yükseldi
Hayatını kaybedenler arasında 6 kurtarma görevlisi olduğu belirtildi.

Rusya’nın güneyindeki Kemerovo bölgesinde yer alan ve en az 285 işçinin bulunduğu Listvyazhnaya kömür madeninde yangın çıkmış, olayda ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetmiş, 239 kişi ise kurtarılmıştı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, maden kazasındaki can kaybının 52’ye yükseldiği ve hayatını kaybedenler arasında 6 kurtarma görevlisi olduğu aktarıldı.

CESETLERE ULAŞILAMADI

Bakanlık, madencilerin ve kurtarma görevlilerin cansız bedenlerinin hala madenin içinde olduğunu ifade ederken, yoğun metan gazı nedeniyle madene girişin henüz mümkün olmadığını aktardı.

ÜÇ GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Bölgesel Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada ise, Listvyazhnaya Madeninin müdürü ve yardımcısı da dahil olmak üzere 3 kişinin endüstriyel güvenlik kurallarını ihlal ettikleri şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı. Kemerovo’da 3 günlük yas ilan edildi.


Öte yandan Kemerov’da 2007 yılında Ulyanovskaya madeninde meydana gelen patlamada 100’den fazla kişi, 2010 yılında ise Raspadskaya madeninde meydana gelen patlamalarda 90’dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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