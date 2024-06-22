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Dünya

Türkiye-Portekiz maçının başlamasına saat kala Dortmund Garı'nda şüpheli paket paniği

Türkiye - Portekiz maçının başlamasına saatler kala Alman polisi, şüpheli paket nedeniyle, Dortmund Garını ve çevresini tren seferleri ile araç ve yaya trafiğine kapattı.

16:31 - 22/06/2024 السبت
Güncelleme: 16:54 - 22/06/2024 السبت
Yeni Şafak
Dortmund tren istasyonu tamamen kapatıldı.
Dortmund tren istasyonu tamamen kapatıldı.

Türkiye - Portekiz maçının başlamasına 2 saat kala Almanya'da hareketli saatler yaşanıyor.

Alman polisi, Dortmund Garını ve çevresini tren seferleri ile araç ve yaya trafiğine kapattı.



Gar ve çevresi tamamen boşaltılırken polis tren istasyonunda bulunan meçhul bir paket nedeni ile bu uygulamanın yapıldığını bildirdi.

Dortmund Garında durması gereken trenler bir sonraki istasyonda durmakta veya tren hatlarında bekletiliyor.

Gecikmeler ve kısmi iptaller var.

Kesintinin süresi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



#Almanya
#Türkiye
#Portekiz
#Şüpheli paket
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