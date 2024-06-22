Türkiye-Portekiz milli maçı canlı yayını için heyecan başladı. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ilk maçında Gürcistan'ı 3-1’lik skorla mağlup eden A Milli Futbol Takımı, bir sonraki karşılaşmada Portekiz ile mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak kazandı. Peki Türkiye - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın ayrıntıları...