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Dünya Yolcu uçağı Tel Avive acil iniş yaptı
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Son Dakika: Yolcu uçağı Tel Aviv'e acil iniş yaptı

Yolcu uçağı Tel Aviv'e acil iniş yaptı

İsrail Havaalanları Kurumu Sözcüsü Lisa Drir, 152 yolcu taşıyan ve uçuş takımlarından birinde hasar bulunan uçağın inişinin "oldukça riskli" olduğunu belirtti.

Haber Merkezi AA
Uçağın arkasındaki iniş takımlarından birinin tekerinde hasar bulunduğu açıklandı.
Uçağın arkasındaki iniş takımlarından birinin tekerinde hasar bulunduğu açıklandı.

Almanya'nın Köln kentinden havalanan ve iniş takımlarından birinde hasar bulunan 152 yolculu bir uçak, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki havalimanına acil iniş yapmaya hazırlanıyor.

  • İsrail Havaalanları Kurumu Sözcüsü Lisa Drir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu yolcu uçağının kısa bir süre içerisinde Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanına inişe geçeceğini ancak inişinin "oldukça riskli" olduğunu belirtti.

İsrail basını, 152 yolcusu bulunan uçağın arkasındaki iniş takımlarından birinin tekerinde hasar bulunduğu aktardı.

Öte yandan İsrail polisi yaptığı açıklamada, 100'e yakın ambulansın Ben Gurion'da hazır bulunduğunu kaydetti.
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