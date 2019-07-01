Son Dakika: Yolcu uçağı Tel Aviv'e acil iniş yaptı Yolcu uçağı Tel Aviv'e acil iniş yaptı İsrail Havaalanları Kurumu Sözcüsü Lisa Drir, 152 yolcu taşıyan ve uçuş takımlarından birinde hasar bulunan uçağın inişinin "oldukça riskli" olduğunu belirtti.

Haber Merkezi 01 Temmuz 2019, 16:22 Son Güncelleme: 01 Temmuz 2019, 16:40 AA