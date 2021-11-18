Yunanistan'a ait F-16 düştü

Polonya-Belarus sınırındaki sığınmacılara TOMA'larla müdahale

Polonya Savunma Bakanlığı, Kuznica sınır kapısında güvenlik güçleri ve sığınmacılar arasında çıkan gerginliğe ilişkin görüntüleri paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Sığınmacıların Kuznica sınır kapısına saldırısı geri püskürtüldü. Saldırganlar, genellikle genç erkeklerdi' denildi. Öte yandan bakanlık, saldırıların Belarus güçlerinin kontrolü altında gerçekleştirildiğini öne sürdü. Görüntülerde, sığınmacıların Polonya güvenlik güçlerine taş attığı, güvenlik güçlerinin ise TOMA'larla müdahale ettiği görüldü.