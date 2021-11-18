Yunanistan'a ait F-16 düştü

Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait F-16 tipi bir savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığı bildirildi.
Yunan basınında yer alan haberlere göre, Mora Yarımadası'nda bulunan Andravida bölgesi yakınlarında düşen F-16 uçağının pilotu, kazadan yara almadan kurtuldu.
Pilotun düşüşten hemen önce fırlatma koltuğuyla uçaktan ayrıldığı, sağlığının iyi olduğu kaydedildi.
Fighter jet crashes during training exercises https://t.co/5COFUCBQsk pic.twitter.com/Z8M7yo7zL8
Fighter jet crashes during training exercises https://t.co/5COFUCBQsk pic.twitter.com/Z8M7yo7zL8— Kathimerini English Edition (@ekathimerini) November 18, 2021