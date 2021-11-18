Dünya Yunanistana ait F-16 düştü
AVRUPA

Yunanistan'a ait F-16 düştü

Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait F-16 Blok 52+ savaş uçağı kaza kırıma uğradı.

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Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait F-16 tipi bir savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığı bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Mora Yarımadası'nda bulunan Andravida bölgesi yakınlarında düşen F-16 uçağının pilotu, kazadan yara almadan kurtuldu.

Pilotun düşüşten hemen önce fırlatma koltuğuyla uçaktan ayrıldığı, sağlığının iyi olduğu kaydedildi.

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