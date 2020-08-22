Yine Yunanistan yine utanç: Ölüme terk edilen 42 göçmen Türkiye tarafından kurtarıldı

Yine Yunanistan yine utanç... Göz göre göre ölüme terk ediyorlar... Yunanistan tarafından ölüme terk edilen göçmenler yine Türkiye tarafından kurtarıldı.

Avrupa'nın nasıl bu drama sessiz kaldığı ise cevaplanamaz bir soru olarak dillerde.

DÜNYA Yunanistan’ın ölüme terk ettiği göçmenleri Türk askeri kurtardı

Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Güzelçamlı Mahallesi’nin açıklarında bir grup düzensiz göçmenin Yunanlılar tarafından geri itildi. Bu bilgiyi alan Sahil Güvenlik ekipleri, radarla yer tespiti yapıp kısa süre içerisinde bölgeye ekip sevk etti.

DÜNYA İnsanlık dramına Avrupa sessiz: Yunanistan bir göçmeni daha öldürdü

Yunanistan askerleri tarafından Türk karasularına geri itilen 42 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkartıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.