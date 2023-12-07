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Dünya

Vanuatu'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

16:19 - 7/12/2023 Perşembe
AA
Vanuatu'da deprem oldu.
Vanuatu'da deprem oldu.

Ayrıntılar geliyor...

#ABD
#Jeolojik Araştırma Merkezi
#USGS
#Pasifik
#Vanuatu
15 dakika önce
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