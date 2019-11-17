Dünya Sonuçların açıklanması ikinci kez ertelendi Afganistandaki 6 vilayette oylar yeniden sayılıyor
ASYA

Sonuçların açıklanması ikinci kez ertelendi: Afganistan'daki 6 vilayette oylar yeniden sayılıyor

Sonuçların açıklanması ikinci kez ertelendi: Afganistan'daki 6 vilayette oylar yeniden sayılıyor

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu Sözcüsü Zabih Sadat, gazetecilere yaptığı açıklamada, adayların temsilcileriyle görüşerek, 3 gün önce durdurulan oy sayım işlemine tekrar başlandığını söyledi.

Haber Merkezi AA
14 cumhurbaşkanı adayının yarıştığı seçimde, 9 milyon 600 bin seçmenden 2 milyon 695 bini oy kullanmıştı.
14 cumhurbaşkanı adayının yarıştığı seçimde, 9 milyon 600 bin seçmenden 2 milyon 695 bini oy kullanmıştı.

Afganistan'da 28 Eylül'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminin sonuçlarının açıklanmasının ikinci kez ertelenmesinin ardından oylar yeniden sayılmaya başlandı.

  • Ülke genelinde 6 vilayette yeniden oy sayımının tamamlandığını ifade eden Sadat, 28 vilayette sayımın devam ettiğini belirtti.
Sadat, oy sayımını zamanında bitirerek, seçilen yeni cumhurbaşkanını açıklamayı hedeflediklerini kaydetti.

Seçim sonuçlarının 19 Ekim'de açıklanacağı duyurulmuş, ardından bu tarih 14 Kasım olarak belirlenmişti.

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Adaylardan bazıları karşı çıkıyor

Öte yandan oyların yeniden sayılmasına karşı çıkan Afganistan İcra Kurulu Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Abdullah Abdullah'ın taraftarları, ülkenin Tahar, Belh, Samangan, Sar-i Pul, Cüzcan ve Faryab vilayetlerinde seçim komisyonu başkanlıkları önünde protesto gösterilerine başladı.

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Abdullah'ın yanı sıra cumhurbaşkanı adaylarından Gülbeddin Hikmetyar ve Rahmatullah Nabil de oyların yeniden sayılmasına karşı olduklarını açıkladı.

Taliban'ın devrilmesinin ardından 4'üncü seçim

Taliban'ın 2001'de devrilmesinin ardından 4'üncü kez cumhurbaşkanı seçimi yapılan ülkede, Taliban'ın tehditlerine karşı olağanüstü güvenlik önlemleri alınmıştı.

  • 14 cumhurbaşkanı adayının yarıştığı seçimde, 9 milyon 600 bin seçmenden 2 milyon 695 bini oy kullanmıştı.

Ülkede, 2014'te gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım yüzde 50'nin üzerindeydi.

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