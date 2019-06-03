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Dünya Sonuna kadar savaşırız
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ASYA

Çin Savunma Bakanı’ndan ABD’ye gözdağı

Sonuna kadar savaşırız

ABD ve Çin arasındaki rekabette Pekin kullandığı dili sertleştirme kararı aldı.Washington’un Huawei ve Güney Çin Denizi gibi konularda saldırgan politikasına cevap gecikmedi. Çin Savunma Bakanı, ABD’ye Tayvan üzerinden “sonuna kadar savaşırız” mesajı verdi. Çinli Bakan muhtemel bir savaşın “Dünya için felaket olacağını” da sözlerine ekledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe
​Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe

Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe’den, Güney Çin Denizi ve Tayvan gibi konular da dahil olmak üzere “bölgeyi tehdit eden politikaları artık görmezden gelmeyeceklerini” belirten ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’a çok sert cevap geldi.

Çin Savunma Bakanı Wei, Tayvan’a müdahale edecek herhangi bir devlet veya güçle “sonuna kadar savaşacaklarını” belirterek dolaylı yoldan ABD’yi hedef aldı. Singapur’da düzenlenen güvenlik forumu Shangri-La Diyaloğu’nda konuşan Çinli bakan, “Hiçbir denemenin gücü Çin’i ayrıştırmaya yetmeyecek, Tayvan’a herhangi bir müdahale başarısızlıkla sonuçlanmaya mahkumdu” ifadelerini kullandı.

DÜNYA İÇİN FELAKET OLUR

Wei, direkt ABD’yi hedef aldığı konuşmasında, “Bölgemiz dışından bazı ülkeler seyrüsefer serbestisi bahanesiyle Güney Çin Denizi’nde güç gösterisinde bulunuyor” değerlendirmesinde bulundu. Konuşmasının devamında Wei, “Bize kimse saldırmadıkça biz de kimseye saldırmayız” dedi.

Wei, Çin ve ABD arasında yaşanacak çatışmaların sonuçlarının vahim olacağını öne sürerek Washington’ı uyardı: “İki taraf da olası bir savaşın hem kendileri için hem de dünya için bir felaket olacağının farkında.”

KAPIYI AÇIK TUTACAK

Çinli bakan ABD ile devam eden ticaret savaşına ilişkin ise “Eğer ABD tiaret konusunda çatışmak istiyorsa sonuna kadar çatışırız. Ama Washington konuşmak istiyorsa, “Kapıyı açık tutacağız” açıklamasını yaptı.

BEYAZ KİTAP HAZIR

  • Pekin’in, Washington ile devam eden ticaret savaşıyla ilgili görüşlerine yer verdiği ‘Beyaz Kitap’ isimli bir belgede, “Çin, her şeye rağmen baskıya boyun eğmeyecek ve yoluna çıkacak her türlü sorunu göğüslemeye hazır. Çin, müzakere kapısını daima açık tutuyor ama gerekirse sonuna kadar mücadele edecek” ifadelerine yer verildi.

TEMEL SİSTEMLERE SAYGI İSTENDİ

Beyaz Kitap’ta, ABD ile ticaret görüşmelerinde, ilkesel konularda asla taviz verilmeyeceği kaydedildi. Pekin ve Washington’un, seçilen kalkınma yön ve yollarına ve “temel sistemlere” saygı duyması gerektiği vurgulandı. Belgede, “Tek bir anlaşma ile mevcut tüm sorunların çözümlenmesi mümkün değil. Bu anlaşmanın her iki tarafın ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamak lazım” dendi.

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