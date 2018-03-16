İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, eski Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yuliya'nın maruz kaldığı Noviçok olarak bilinen sinir gazının illegal olarak Rusya tarafından geliştirildiğini ve depolandığını söyledi.

Johnson, açık bir şekilde bu sinir gazı saldırısını Rusya'nın yönettiğini belirtti. Boris Johnson, "Rus halkına karşı sorunumuz yok, bizim sorunumuz Putin ve Kremlin ile. İngiliz topraklarında gerçekleştirilen sinir gazı kullanımı, Putin'in kararıydı" açıklamasında bulundu.

Eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızının Rus yapımı Noviçok gazıyla zehirlenmesinin ardından, İngiltere ile Rusya arasında ipler kopma noktasına geldi.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in İngiltere'de sinir gazı ile zehirlenen eski Rus casusunun zehirlenmesinden Rusya'nın sorumlu olduğunu savunarak 23 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıklamış, bu gelişme üzerine, Rusya Dışişleri Bakanlığı da misilleme olarak Rusya'daki İngiliz diplomatların sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

OPCW tarafından araştırılacak

Johnson dün yaptığı açıklamada da, eski casusun sinirinden alınan bir örneğin değerlendirilmesi için Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) gönderileceğini belirtti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, zenginliklerini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olan bağlarına borçlu olan İngiltere'deki Rusların, iki ülke arasındaki casus krizinde misilleme olarak İngiliz polisi tarafından hedef alınabileceğini söyledi.

Topluca hedef aldılar

İngiltere'nin olayda sorumluluğu olduğunu iddia ettiği Rusya'nın 23 diplomatını sınır dışı etme kararı almasının ardından, İngiltere, Fransa, Almanya ve ABD ortak bir açıklama yayımlayarak bu ülkeyi hedef aldı.

Rusya'nın geçmişteki "sorumsuz davranış kalıplarının" da Skripal olayıyla ilgili kaygıları artırdığı belirtilen açıklamada, "Rusya'ya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi olarak uluslararası barış ve güvenliği sağlamadaki sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yapıyoruz." ifadesi kullanıldı.